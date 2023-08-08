«МЮ» показал третью форму – белую с красными элементами. Комплект вдохновлен сезоном-1908/09

«Манчестер Юнайтед» показал третью форму команды на новый сезон.

Основным цветом третьего комплекта формы « » будет белый, а логотипы клуба и его спонсоров будут красными.

Форму разработала компания adidas. Дизайнеры вдохновились сезоном-1908/09 – тогда манкунианцы впервые выиграли Кубок Англии.

Фото: twitter.com/ManUtd

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