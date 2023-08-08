«МЮ» показал третью форму – белую с красными элементами. Комплект вдохновлен сезоном-1908/09

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия adidas игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Юнайтед» показал третью форму команды на новый сезон.

Основным цветом третьего комплекта формы «Юнайтед» будет белый, а логотипы клуба и его спонсоров будут красными. 

Форму разработала компания adidas. Дизайнеры вдохновились сезоном-1908/09 – тогда манкунианцы впервые выиграли Кубок Англии. 

Фото: twitter.com/ManUtd

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64 комментария

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Помню тот сезон …
+144
-2
+142
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Ответ WelcomeBackPURE
Помню тот сезон …
Да, дебют Жиркова в АПЛ, молодой Думбия, старт путина, такое не забудешь.
+102
-2
+100
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пижама какая то
+42
-16
+26
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чтобы запустить приложение, надо скипнуть сразу 3 (ТРИ!) рекламы. это нормально вообще?
+13
0
+13
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Ответ Ман Сити
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Видно фан из другого Манчестера👏😅
+11
-1
+10
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Похоже на Севилью.
Хотят побороться за победу в Лиге Европы?)
+17
-8
+9
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Ответ Street Fighter
Вообще то он пошутил
Я надеюсь, ты тоже сейчас шутишь.
+10
-1
+9
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Ответ WelcomeBackPURE
Помню тот сезон …
да... молодой Диего Коста тогда феерил
+6
0
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Ответ Aleksey Yashin
Похоже на Севилью. Хотят побороться за победу в Лиге Европы?)
За ЛЕ Барса будет бороться
+10
-6
+4
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Ответ Анастасия Громова
Комментарий скрыт
Проскипайте еще 3 рекламы, пожалуйста 🤑
+4
0
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Главное чтобы играли нормально, но и форма Топ👏
+4
-1
+3
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Ответ Oleg Olegov
Да, дебют Жиркова в АПЛ, молодой Думбия, старт путина, такое не забудешь.
И всё это под неповторимый комментарий Елагина
+3
0
+3
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Ответ WelcomeBackPURE
Помню тот сезон …
Я тоже, мы с тобой в одном секторе сидели))))..
+2
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Ответ Street Fighter
Осталось научиться смеяться
Тебе.
То есть он может пошутить (вполне неплохо), что уже жил в то время, а я не могу немного подзакрутить шутку дальше, что жить-то тогда он жил, но помнить событий не может, ведь был слишком мал, лет всего лишь трёх от роду. То есть сейчас ему 117 лет. И по-твоему я говорю это всерьёз. Ок.
+2
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Выглядит так будто 100 раз выстирали
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Ответ kulik13
Сначала подумал, что Ливерпуль...
И это после прочтения заголовка?
+2
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Ответ Александр Бялт
чтобы запустить приложение, надо скипнуть сразу 3 (ТРИ!) рекламы. это нормально вообще?
А в итоге увидеть Рэшфорда в пижаме с блаженным лицом). Так себе бонус, согласись?)
+2
0
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Ответ WelcomeBackPURE
Помню тот сезон …
Как ты его можешь помнить, тебе тогда года три небось было.
+6
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Ответ ɔculpa
Как ты его можешь помнить, тебе тогда года три небось было.
да, а сейчас 118. все нормально
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Ответ Oleg Olegov
Да, дебют Жиркова в АПЛ, молодой Думбия, старт путина, такое не забудешь.
Ветеран Диего Коста
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Для работы в плантации))) Рэшфорду идёт форма
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Ответ ɔculpa
Тебе. То есть он может пошутить (вполне неплохо), что уже жил в то время, а я не могу немного подзакрутить шутку дальше, что жить-то тогда он жил, но помнить событий не может, ведь был слишком мал, лет всего лишь трёх от роду. То есть сейчас ему 117 лет. И по-твоему я говорю это всерьёз. Ок.
Ну как я вижу твою «подзакрутку» не особо кто-то выкупил
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В 1908 земля ещё черно белой была, какие ещё красные элементы
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Короче мне в этом сезоне по настоящему только домашняя нравится
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Ответ GRIG MAN
Я тоже, мы с тобой в одном секторе сидели))))..
Я тоже, правда смотрел по телевизору, да и тот был чёрно-белый лишь. Оказывается в реальности форма тоже была белой
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