«МЮ» показал третью форму – белую с красными элементами. Комплект вдохновлен сезоном-1908/09
«Манчестер Юнайтед» показал третью форму команды на новый сезон.
Основным цветом третьего комплекта формы «Юнайтед» будет белый, а логотипы клуба и его спонсоров будут красными.
Форму разработала компания adidas. Дизайнеры вдохновились сезоном-1908/09 – тогда манкунианцы впервые выиграли Кубок Англии.
Фото: twitter.com/ManUtd
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Хотят побороться за победу в Лиге Европы?)
То есть он может пошутить (вполне неплохо), что уже жил в то время, а я не могу немного подзакрутить шутку дальше, что жить-то тогда он жил, но помнить событий не может, ведь был слишком мал, лет всего лишь трёх от роду. То есть сейчас ему 117 лет. И по-твоему я говорю это всерьёз. Ок.