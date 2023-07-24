Джулия Робертс посетила матч «МЮ» с «Арсеналом» в США. Актрисе подарили именную футболку «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал болельщики игровая форма соцсети Эрик тен Хаг стиль кино Футбол

Актриса Джулия Робертс посетила матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» в США.

В товарищеском матче в Нью-Йорке во время летнего турне по США «МЮ» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

После матча Робертс встретилась с игроками «МЮ» и главным тренером Эриком тен Хагом. Актрисе подарили именную футболку клуба с 1-м номером.

«Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!» – написал официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».

Фото: twitter.com/ManUtd

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!

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11 комментариев

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Just Joe
Жаль Пепа
+24
-1
+23
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Никита Алексеев
Назло Гвардиоле
Есть требл, а фото с Джулией есть??
+15
-1
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Rhett Butler
Прикольно, что на нашем спортивном сайте под постом есть аватарка Робертс, а тен Хага нет)
+8
-1
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Kanan Jarrus
Ответ Rhett Butler
Постарела :(
весьма примечательные наблюдательность и чуткость. люди, оказывается, стареют
+5
-1
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Эрик Оганезов
поменяла одного лысого шарлатана на другого
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QUIKSILVER
Изменила Пепу считай 😡
0
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5hxrb7mywu
Уолтер Уайт тренирует дьяволов😱😁
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Холден Колфилд
Красотка
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