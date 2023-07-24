Джулия Робертс посетила матч «МЮ» с «Арсеналом» в США. Актрисе подарили именную футболку «Юнайтед»
Актриса Джулия Робертс посетила матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» в США.
В товарищеском матче в Нью-Йорке во время летнего турне по США «МЮ» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.
После матча Робертс встретилась с игроками «МЮ» и главным тренером Эриком тен Хагом. Актрисе подарили именную футболку клуба с 1-м номером.
«Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!» – написал официальный твиттер «Манчестер Юнайтед».
Фото: twitter.com/ManUtd
«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!
Есть требл, а фото с Джулией есть??