Джулия Робертс посетила матч «МЮ» с «Арсеналом» в США. Актрисе подарили именную футболку «Юнайтед»

Актриса Джулия Робертс посетила матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» в США.

В товарищеском матче в Нью-Йорке во время летнего турне по США «МЮ» обыграл « » со счетом 2:0.

После матча Робертс встретилась с игроками «МЮ» и главным тренером . Актрисе подарили именную футболку клуба с 1-м номером.

«Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!» – написал официальный твиттер « ».

Фото: twitter.com/ManUtd

«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!