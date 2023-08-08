Трофей Сильвио Берлускони. «Милан» против «Монцы»
«Милан» и «Монца» разыграют Трофей Сильвио Берлускони.
Трофей Сильвио Берлускони был создан «Миланом» и «Монцей» в память о бывшем премьер-министре Италии и экс-владельце обоих клубов, скончавшемся 12 июля 2023 года в возрасте 86 лет.
Напомним, что с 1991 по 2015 год разыгрывался другой товарищеский турнир – Кубок Луиджи Берлускони, основанный в честь отца Сильвио.
Трофей Сильвио Берлускони
Монца, Италия
«Монца» – «Милан» – 22:00
Примечание: время начала матча – московское.
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