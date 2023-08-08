Трофей Сильвио Берлускони. «Милан» против «Монцы»

«Милан» и «Монца» разыграют Трофей Сильвио Берлускони.

Трофей Сильвио Берлускони был создан « » и «Монцей» в память о бывшем премьер-министре Италии и экс-владельце обоих клубов, скончавшемся 12 июля 2023 года в возрасте 86 лет.

Напомним, что с 1991 по 2015 год разыгрывался другой товарищеский турнир – , основанный в честь отца Сильвио.

Трофей Сильвио Берлускони

Монца, Италия

«Монца» – «Милан» – 22:00

Примечание: время начала матча – московское.

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