Трофей Сильвио Берлускони. «Милан» против «Монцы»

Теги Милан серия А Италия товарищеские матчи (клубы) результаты Сильвио Берлускони Кубок Луиджи Берлускони Монца Футбол

«Милан» и «Монца» разыграют Трофей Сильвио Берлускони.

Трофей Сильвио Берлускони был создан «Миланом» и «Монцей» в память о бывшем премьер-министре Италии и экс-владельце обоих клубов, скончавшемся 12 июля 2023 года в возрасте 86 лет.

Напомним, что с 1991 по 2015 год разыгрывался другой товарищеский турнир – Кубок Луиджи Берлускони, основанный в честь отца Сильвио.

Трофей Сильвио Берлускони

Монца, Италия

«Монца» – «Милан» – 22:00

Примечание: время начала матча – московское.

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7 комментариев

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я помню раньше был Тим турнир где милан, интер, ювентус играли три матча по 45 минут между собой, как раз в августе, что-то даже не заметил как его упразднили))
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Ответ Спартак Уокер
Просто Милану захотелось наконец-то завоевать трофей
Тебе чемпионства год назад мало?)
+5
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Монца в прошлом сезоне многим по зубам надавала Интер, Наполи, Юве не дадут соврать. Крепкий соперник для больших клубов. Forza Milan!
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Хорошая товарка для Милана
+3
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А что играть будут только Милан и Монца между собой?🤭, могли бы ещё Ювентус и Интер включить для интереса, в любом случае кто бы не выиграл все равно Берлускони владел обоими клубами ...
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Монца непростой соперник. Как раз в матчах с такими середняками и выигрывается скудетто. Это матч как раз покажет насколько основа Милана готова к 10 матчевому марафону вначале чемпионата. Надо сминать конкурентов- Милан единственный клуб из грандов, кто в межсезонье заметно усилился, а не ослаб.
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