Форвард «Локомотива» Изидор интересен «Марселю»

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Дженгиз Ундер Вильзон Изидор Футбол

Вильсон Изидор может вернуться во Францию.

Как сообщает L’Equipe, интерес к нападающему «Локомотива» проявляет «Марсель».

Чтобы подписать 22-летнего футболиста, французам сначала нужно будет убрать из своего состава одного или двух атакующих игроков. Команду могут покинуть Дженгиз Ундер и Руслан Малиновский. 

Отмечается, что Изидор интересен и другим французским клубам. В январе прошлого года его хотели подписать «Лион» и «Лорьян».

Вильсон присоединился к «Локомотиву» зимой 2022 года, перейдя из «Монако». В составе железнодорожников он провел 40 матчей и забил 19 голов.

Подробную статистику форварда можно найти здесь

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16 комментариев

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Такой нападающий нужен самим. Зачем его продавать? 🤔
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Ответ Дмитрий Чадаев
ты видел как он с замены забивает? В Локо даже шутят, что ему надо сидеть и выходить на замену, чтобы забить
хороший форвард будет забивать и со старта и с замены. никто не держит хороших игроков на скамейке. поэтому останусь при своем - когда блатного Артема уберут из состава тогда Локо станет сильнее
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Статистика отличная. Изидор самим нужен.
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Изидор не только игрок хороший, но и позитивный, приятный человек)
Надеюсь, ещё поможет клубу, и в любом случае пожелаю ему удачи и профессионального роста❤️💚
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Ответ Pchelyakov
Такой нападающий нужен самим. Зачем его продавать? 🤔
а почему этот форвард сидит в запасе под престарелым Дзюбой который даже в Турции не смог?
А тут ему предлагают Марсель и игру в ЛЧ. Еще и в родной стране.
Может не надо блатного Дзюбу в состав ставить?
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Это наш Джокер!
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Ответ trav
а почему этот форвард сидит в запасе под престарелым Дзюбой который даже в Турции не смог? А тут ему предлагают Марсель и игру в ЛЧ. Еще и в родной стране. Может не надо блатного Дзюбу в состав ставить?
ты видел как он с замены забивает? В Локо даже шутят, что ему надо сидеть и выходить на замену, чтобы забить
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Оставьте Изигола в команде ещё на пару сезонов! Лучше куликова с худяковым и кузьмичёвым продайте
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Изидора нужно оставлять он очень полезный игрок
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Оставляют пусть
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Ой, а шо так ? Малиновский же лютый топ по мнению местной школоты
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Очень надеюсь что не отдадут. Тем более в свете еще новостей/слухов по возможной продаже Наира. Что-то было уже такое, когда продавали/отдавали одних из лучших уже по ходу турнира
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Изидора надо делать основным напом, а Дзюбу уже выпускать на уставших защей в конце.
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Ответ trav
а почему этот форвард сидит в запасе под престарелым Дзюбой который даже в Турции не смог? А тут ему предлагают Марсель и игру в ЛЧ. Еще и в родной стране. Может не надо блатного Дзюбу в состав ставить?
Потому что в стратегии на матч он эффективнее при выходе во втором тайме на уставших защитников свежим с хорошей скоростной динамичной игрой.
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Ответ Андрей Федоров
Ой, а шо так ? Малиновский же лютый топ по мнению местной школоты
Малиновский в аренде. Вряд ли Марсель станет её продлять. Малиновский был не айс. А Ундера они вряд ли будут продавать. Да и игроки они отнюдь не той позиции, где играет Изидор.
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