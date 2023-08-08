Форвард «Локомотива» Изидор интересен «Марселю»
Вильсон Изидор может вернуться во Францию.
Как сообщает L’Equipe, интерес к нападающему «Локомотива» проявляет «Марсель».
Чтобы подписать 22-летнего футболиста, французам сначала нужно будет убрать из своего состава одного или двух атакующих игроков. Команду могут покинуть Дженгиз Ундер и Руслан Малиновский.
Отмечается, что Изидор интересен и другим французским клубам. В январе прошлого года его хотели подписать «Лион» и «Лорьян».
Вильсон присоединился к «Локомотиву» зимой 2022 года, перейдя из «Монако». В составе железнодорожников он провел 40 матчей и забил 19 голов.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
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Надеюсь, ещё поможет клубу, и в любом случае пожелаю ему удачи и профессионального роста❤️💚
А тут ему предлагают Марсель и игру в ЛЧ. Еще и в родной стране.
Может не надо блатного Дзюбу в состав ставить?