Форвард «Локомотива» Изидор интересен «Марселю»

Вильсон Изидор может вернуться во Францию.

Как сообщает L’Equipe, интерес к нападающему « » проявляет « ».

Чтобы подписать 22-летнего футболиста, французам сначала нужно будет убрать из своего состава одного или двух атакующих игроков. Команду могут покинуть и Руслан Малиновский.

Отмечается, что интересен и другим французским клубам. В январе прошлого года его хотели подписать «Лион» и «Лорьян».

Вильсон присоединился к «Локомотиву» зимой 2022 года, перейдя из «Монако». В составе железнодорожников он провел 40 матчей и забил 19 голов.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER