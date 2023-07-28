Агент Ундера подтвердил интерес «Зенита»: «Но конкретных предложений нет. Дженгиз счастлив в «Марселе»

Представитель Дженгиза Ундера подтвердил интерес «Зенита» к вингеру «Марселя».

Сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают 26-летнего игрока сборной Турции как замену Малкому, ушедшему в «Аль-Хилаль».

«На данный момент мы не давали согласия на предложения никаких клубов, в том числе «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами, но Ундер счастлив в «Марселе».

Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», — сказал исполнительный директор агентства Futureball Утку Ченикли.