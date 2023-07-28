Фред и «Галатасарай» согласовали контракт. «МЮ» готов купить Амрабата после продажи бразильца

«Галатасарай» стал ближе к приобретению Фреда.

Как передает Sky Sports, полузащитник « » согласовал условия контракта с турецкой командой. В то же время чемпионам Турции пока не удается договориться с «МЮ» о сумме трансфера.

Отмечается, что на Фреда претендуют и другие команды.

Если бразилец будет продан, манкунианцы готовы в кратчайшие сроки подписать ему замену. Основной целью является хавбек «Фиорентины» , и переговоры с итальянцами продолжаются.

Со статистикой можно ознакомиться здесь, Амрабата – тут.