Фред и «Галатасарай» согласовали контракт. «МЮ» готов купить Амрабата после продажи бразильца
«Галатасарай» стал ближе к приобретению Фреда.
Как передает Sky Sports, полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с турецкой командой. В то же время чемпионам Турции пока не удается договориться с «МЮ» о сумме трансфера.
Отмечается, что на Фреда претендуют и другие команды.
Если бразилец будет продан, манкунианцы готовы в кратчайшие сроки подписать ему замену. Основной целью является хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат, и переговоры с итальянцами продолжаются.
Со статистикой Фреда можно ознакомиться здесь, Амрабата – тут.
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