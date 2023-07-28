Фред и «Галатасарай» согласовали контракт. «МЮ» готов купить Амрабата после продажи бразильца

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Sky Sports Фред Софьян Амрабат Футбол

«Галатасарай» стал ближе к приобретению Фреда.

Как передает Sky Sports, полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с турецкой командой. В то же время чемпионам Турции пока не удается договориться с «МЮ» о сумме трансфера.

Отмечается, что на Фреда претендуют и другие команды.

Если бразилец будет продан, манкунианцы готовы в кратчайшие сроки подписать ему замену. Основной целью является хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат, и переговоры с итальянцами продолжаются.

Со статистикой Фреда можно ознакомиться здесь, Амрабата – тут.

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8 комментариев

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Eclatsport
Ответ rigobersong
Нравился мне Фред, хоть игрок не самого высокого уровня и бестолковый, но пахал на поле за себя и за команду, никогда не прохлаждался, а бился за эмблему нашего МЮ до конца!:)
Как там рычаги, Леву уже попросили отказаться от зарплаты?
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QWertY
20 млн за игрока сборной Бразилии сущие копейки
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rigobersong
Нравился мне Фред, хоть игрок не самого высокого уровня и бестолковый, но пахал на поле за себя и за команду, никогда не прохлаждался, а бился за эмблему нашего МЮ до конца!:)
+8
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Kanan Jarrus
галатасарай замахивается на выход из группы лч
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**Iscander**
Всё правильно, нужно двигаться дальше, а не давать бесконечные шансы для " а вдруг заиграет ".
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Ksandvankneshas
Ответ QWertY
20 млн за игрока сборной Бразилии сущие копейки
А кто сказал что Сарай дает 20? я читал только про 5-10
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DaBebraZ
Ответ Kanan Jarrus
галатасарай замахивается на выход из группы лч
ещё не понятно в какую группу они попадут, можно попасть и в группу смерти и не выйти даже в ле
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