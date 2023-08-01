«Сосьедад» официально обратился к «МЮ» по переходу ван де Бека. Клубы обсуждают условия трансфера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек может перейти в клуб Ла Лиги.

«Реал Сосьедад» официально обратился к «Манчестер Юнайтед» касательно возможного трансфера нидерландского хавбека.

Ранее стороны вели предварительные переговоры с представителями футболиста.

На данный момент английский и испанский клубы обсуждают формулу и детали сделки.

В прошлом сезоне Донни ван де Бек провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году.

10 комментариев

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SegaYasch
Ответ NikoVinkovic
Обменять на Микеля Мерино. В центр поля нужны игроки ротации - а иначе МЮ опять поплывёт при первой же травме/красной Каземиро, как в прошлом сезоне.
Как у тебя все здорово и просто - конечно Сосьедад взял и отдал своего основного игрока в обмен на ван де Бека
И кроме этого, зачем нужен Мерино?
Он и в Ньюкасле не играл особо, Амрабат возможно придет, МакТоминей возможно не уйдет - взять Мерино чтобы был? Проще уж тогда ван де Бека не отпускать
+5
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NikoVinkovic
Обменять на Микеля Мерино. В центр поля нужны игроки ротации - а иначе МЮ опять поплывёт при первой же травме/красной Каземиро, как в прошлом сезоне.
+5
-3
+2
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xDe xDe
Это было бы очень хорошо. Донни так-то отличный центрбэк - если в МЮ не заладилось, можно попробовать сменить атмосферу. Как болельщик клуба из Ла Лиги, буду только рад её усилению.
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Иван Вотинов
забирайте, все равно мало играет , может там получится)
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