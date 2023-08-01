«Сосьедад» официально обратился к «МЮ» по переходу ван де Бека. Клубы обсуждают условия трансфера

Донни ван де Бек может перейти в клуб Ла Лиги.

« » официально обратился к « » касательно возможного трансфера нидерландского хавбека.

Ранее стороны вели предварительные переговоры с представителями футболиста.

На данный момент английский и испанский клубы обсуждают формулу и детали сделки.

В прошлом сезоне провел в 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году.