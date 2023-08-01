«Сосьедад» официально обратился к «МЮ» по переходу ван де Бека. Клубы обсуждают условия трансфера
Донни ван де Бек может перейти в клуб Ла Лиги.
«Реал Сосьедад» официально обратился к «Манчестер Юнайтед» касательно возможного трансфера нидерландского хавбека.
Ранее стороны вели предварительные переговоры с представителями футболиста.
На данный момент английский и испанский клубы обсуждают формулу и детали сделки.
В прошлом сезоне Донни ван де Бек провел в АПЛ 7 матчей, не отметившись результативными действиями.
Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году.
И кроме этого, зачем нужен Мерино?
Он и в Ньюкасле не играл особо, Амрабат возможно придет, МакТоминей возможно не уйдет - взять Мерино чтобы был? Проще уж тогда ван де Бека не отпускать