«Фулхэм» сделает «МЮ» предложение по Фреду. Хавбек интересен и саудовцам

Фред хочет играть более важную роль и потому может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, интерес к полузащитнику проявляют « » и клубы из Саудовской Аравии. Лондонцы собираются сделать предложение о трансфере.

Недавно Фред сменил агента. Теперь у него те же представители, что у форварда «Арсенала» , – Energy Sports.

Контракт бразильца рассчитан до лета 2024 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.