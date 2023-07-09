«Фулхэм» сделает «МЮ» предложение по Фреду. Хавбек интересен и саудовцам

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Фред агенты Габриэл Жезус Фабрицио Романо Футбол

Фред хочет играть более важную роль и потому может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, интерес к полузащитнику проявляют «Фулхэм» и клубы из Саудовской Аравии. Лондонцы собираются сделать предложение о трансфере.

Недавно Фред сменил агента. Теперь у него те же представители, что у форварда «Арсенала» Габриэла Жезуса, – Energy Sports.

Контракт бразильца рассчитан до лета 2024 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Picachu
Ответ Mike Sales
Жаль, а ведь не плохо играл в этом сезоне
Он 60 млн стоил МЮ . он же эти деньги не отработал .зачем он им
+7
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Хан Сахан
Фред вообще интересный персонаж, может и игру решить и завалить. И пас гениальный отдать и мяч сопернику передать. Эдакий Фред Шредингера - пока на поле не выйдет, не узнаешь какой он сегодня
+4
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+3
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Сергей Лимонников
Ответ Ман Сити
Прям борьба за легенду маню. Бесплатно же? Интересно сколько раз он пожалел что выбрал деньги, а не Сити?
Да, там то игроков покупают, а из Сити бесплатно сваливают
+3
-1
+2
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Mike Sales
Жаль, а ведь не плохо играл в этом сезоне
+3
-2
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Dm Kznts
Ответ avcgloronalduMU
Фреда бы сплавить, он только мельтешит на поле, сумбурный парень
главное что роналду вовремя сплавили :)
+5
-4
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Антимосковский
Ответ Хан Сахан
Фред вообще интересный персонаж, может и игру решить и завалить. И пас гениальный отдать и мяч сопернику передать. Эдакий Фред Шредингера - пока на поле не выйдет, не узнаешь какой он сегодня
это называется «средний игрок», потому что хороший игрок отличается тем, что большинство его действий выполняется на должном уровне, а не через раз.
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Лёха Жданчик
в этом сезоне Фред хорош.... Мактоминая надо продввать...Фред на скамейке пригодится...а если это его решение уйти то пусть предлагают деньги достойные...
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0
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Железный Манк
Фред - это бразилец с Алиэкспресс)) То шикарно отыграет, то привезет или исчезнет на поле. И ведь игрок сборной, даже стартового состава
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Сергей Лимонников
Ответ Ман Сити
Ты про погба? Так он бесплатно не из Сити свалил.
да не, я про Гюндогана. Которого пытаэлись завалить леньгами, но он выбрал сеньше чем клуб
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