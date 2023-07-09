«Фулхэм» сделает «МЮ» предложение по Фреду. Хавбек интересен и саудовцам
Фред хочет играть более важную роль и потому может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, интерес к полузащитнику проявляют «Фулхэм» и клубы из Саудовской Аравии. Лондонцы собираются сделать предложение о трансфере.
Недавно Фред сменил агента. Теперь у него те же представители, что у форварда «Арсенала» Габриэла Жезуса, – Energy Sports.
Контракт бразильца рассчитан до лета 2024 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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