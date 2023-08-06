Саутгейт о Магуайре: «Мир футбола жесток, «МЮ» всегда будет бросать вызов. Если Харри выпадет из состава, он должен решить, хочет ли играть где-то еще»
Гарет Саутгейт высказался о будущем Харри Магуайра в «МЮ» и сборной Англии.
«Мир профессионального футбола жесток. [В «МЮ»] есть два лучших игрока в лице [Рафаэля] Варана и [Лисандро] Мартинеса. Вам всегда будут бросать вызов, подписывая лучших игроков каждый год. Командам вроде «Манчестер Юнайтед» нужна хорошая глубина [состава] – игроки травмируются, клуб попал в зону Лиги чемпионов и намерен бороться за Премьер-лигу.
Будет полезно, если Харри останется в качестве запасного. Если он будет вне состава, то ему нужно принять решение, хочет ли он играть в другом месте. Лучшие игроки хотят играть в каждом матче».
О Магуайре в сборной Англии
«Все зависит от того, как обстоят дела у игроков в других клубах. Я не могу гарантировать игрокам, что именно они будут вызваны [в сборную].
У них с Джоном Стоунзом была блестящая связка, но у нас появляются молодые центральные защитники, которые набираются опыта, и в будущем [выбирать] будет непросто», – сказал главный тренер сборной Англии в интервью talkSPORT.
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блин, что. с ним не так. как его купили за 80 лямов, как он до сих пор является основным защом Англии. рука лицо