Месси вошел в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» с 7 голами. Игуаин лидирует с 29 мячами

Теги МЛС Лионель Месси рейтинги Гонсало Игуаин Джозеф Мартинес Родольфо Писарро Льюис Морган Интер Майами Роберт Тэйлор Леонардо Кампана Футбол

Лионель Месси вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча).

Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.

Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.

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46 комментариев

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Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
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Ответ DolJun
месси бесспорно крут, но кто-нить вообще что это за лига? всмысле на каком она уровне? это что-то на уровне дюсш? я просто глянул нарезку голов месси оттуда - защита пропускает такие пасы, что профессионалам должно быть стыдно. вызываю пояснительную бригаду местных кулес.
Какой смысл сопоставлять уровни МЛС с европейскими лигами. Чел просто кайфует, параллельно делает это красиво и эффективно для своего клуба.
+32
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+27
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Лео еще как минимум года 2-3 мог бы играть на самом высоком уровне.Но видимо после победы на Мундиале он решил больше не напрягать себя.Впрочем имеет полное право.Ибо заслужил.
+19
-6
+13
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Ну не дворовая, примерно уровень ФНЛ.
+10
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+5
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Он и лучшим станет совсем скоро
+7
-3
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Ответ 6tspey7tb5
Из их чемпионата больше трансферов в Европу чем из нашей. Тогда как наша лига?))))
Наша гораздо сильнее. Несравнимо просто. Даже в теперешнем состоянии.
+3
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+3
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Там только автогол - глупость со стороны обороны. А оба гола Месси - это шедевры, которые вообще не связаны с плохой обороной соперника.
К слову, аналогичный гол он в ворота Реала положил. А голище в 9 со штрафного - это просто классика от короля.
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Клубу та 5 лет …
+2
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+2
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Ответ DolJun
месси бесспорно крут, но кто-нить вообще что это за лига? всмысле на каком она уровне? это что-то на уровне дюсш? я просто глянул нарезку голов месси оттуда - защита пропускает такие пасы, что профессионалам должно быть стыдно. вызываю пояснительную бригаду местных кулес.
Месси против челси тада когда играл. такая же защита была и лучший вратарь стоял и принимал в очко
+8
-6
+2
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Ответ DolJun
месси бесспорно крут, но кто-нить вообще что это за лига? всмысле на каком она уровне? это что-то на уровне дюсш? я просто глянул нарезку голов месси оттуда - защита пропускает такие пасы, что профессионалам должно быть стыдно. вызываю пояснительную бригаду местных кулес.
Если взять общую стоимость МЛС по трансфермаркету (1,25 млрд евро) и разделить на кол-во клубов в лиге (29), то средняя стоимость состава клуба МЛС выходит ~43 млн евро.
В европе это будет между Турцией, РПЛ, Бельгией (~50 млн) и Австрией (~30 млн).
В Саудовской Аравии на данный момент примерно столько же (~41 млн)
+2
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Из их чемпионата больше трансферов в Европу чем из нашей. Тогда как наша лига?))))
+15
-14
+1
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну не дворовая, примерно уровень ФНЛ.
Сравнили какую-то МЛС с лучшей лигой мира - возмутительно!

Да вы радикал вообще
+2
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Ответ 6tspey7tb5
Из их чемпионата больше трансферов в Европу чем из нашей. Тогда как наша лига?))))
Ну все верно, оттуда все стараются убежать в Европу и развиваться, потому что уровень чемпионата очень слабый.
+3
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Ответ 6tspey7tb5
Из их чемпионата больше трансферов в Европу чем из нашей. Тогда как наша лига?))))
Справедливости ради, местным там платят намного меньше, чем в РПЛ. Будь у российских игроков зарплаты относительно такие же небольшие, как в США, условный Акинфеев уже давно играл бы где-нибудь в Кристал Пэлас. Так что не думаю, что этот показатель в данном конкретном случае стоит принимать во внимание.
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Ответ Джавез Тилл
Клубу всего лишь 5 лет... P.S. Видел твои комменты пару раз, такое днище 🤮🤮🤮Отдай папин, телефон!
Ну давай объективности добавим, за 5 лет 40 то можно выбивать.
Парень может и школьник, но умнее будет в разы вас, взрослый)
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Для Месси с его дриблингом любая лига будет дворовой. Это не замыкалдыч, который даже саудовских калек не может обвести своими культяпками
+4
-4
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Ответ fargys
Если взять общую стоимость МЛС по трансфермаркету (1,25 млрд евро) и разделить на кол-во клубов в лиге (29), то средняя стоимость состава клуба МЛС выходит ~43 млн евро. В европе это будет между Турцией, РПЛ, Бельгией (~50 млн) и Австрией (~30 млн). В Саудовской Аравии на данный момент примерно столько же (~41 млн)
хм, любопытный подход к оценке чемпионата. спасибо!
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Да, особенно гол со штрафного как во дворе)
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Ответ AF007
Для Месси с его дриблингом любая лига будет дворовой. Это не замыкалдыч, который даже саудовских калек не может обвести своими культяпками
ты же своими культяпками как то комментарии тут пишешь. роналду своими уж как нибудь голов 15 в чемпионате СА забьёт наверное
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Ответ St.7
Месси хорош ,но глядя на голы и как играет оборона соперника в этот момент,создается впечатление,что Месси играет в дворовой лиге.
Такое же впечатление было когда он играл в Барсе и был в прайме, поверь мне.
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Ответ DolJun
защиту в млс, да. ведь против нее он сейчас выступает, верно?
а то что против челси играл, что молчишь? или стыдно признаться? то что защита такая же как МЛС
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Ответ Din Rizaev
как причём? ты же про защиту говоришь
защиту в млс, да. ведь против нее он сейчас выступает, верно?
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Ответ AF007
Для Месси с его дриблингом любая лига будет дворовой. Это не замыкалдыч, который даже саудовских калек не может обвести своими культяпками
Только если это не лига чемпионов 😁
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Все так подмечают "слабость" чемпионата, но не обращают внимание на то, сколько Игуаину понадобилось игр чтоб забить свои 29 мячей.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну все верно, оттуда все стараются убежать в Европу и развиваться, потому что уровень чемпионата очень слабый.
а из чемпионата СА никто не убегал в Европу, видимо потому что устраивала сила чемпионата, такая логика?
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