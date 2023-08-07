Месси вошел в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» с 7 голами. Игуаин лидирует с 29 мячами
Лионель Месси вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».
Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча).
Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.
Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.
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К слову, аналогичный гол он в ворота Реала положил. А голище в 9 со штрафного - это просто классика от короля.
В европе это будет между Турцией, РПЛ, Бельгией (~50 млн) и Австрией (~30 млн).
В Саудовской Аравии на данный момент примерно столько же (~41 млн)
Да вы радикал вообще
Парень может и школьник, но умнее будет в разы вас, взрослый)