Месси вошел в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» с 7 голами. Игуаин лидирует с 29 мячами

Лионель Месси вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча).

Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.

Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.

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