«Для Месси штрафной – как пенальти для другого игрока. Нужно молиться, чтобы он не попал в ворота или упал при разбеге». Тренер «Далласа» о Лео
Тренер «Далласа» уверен, что штрафной для Лионеля Месси – как пенальти для другого игрока.
Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.
«Очевидно, что для него штрафной удар около ворот – это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.
Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», – сказал главный тренер «Далласа» Нико Эстевес.
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«В 2009 году Месси отрабатывал штрафные на тренировке, но у него ничего не получалось. Он был сильно раздосадован. Марадона наблюдал за этим и подошел к нему со словами: «Лео, Лео, иди сюда, дорогой». Он попросил вратаря Каррисо встать в ворота, поставил мяч на ту же точку, откуда бил Лео и положил его в ворота. А затем сказал Месси: «Послушай, когда ты бьешь по мячу, не убирай ногу назад так быстро, мяч не поймет, что ты хочешь делать. Твоя нога должна продолжать движение за мячом и указывать ему направление». Это был фантастический совет, который изменил все. Он говорил так, как будто у мяча есть чувства. Для меня и других мяч — это лишь кусок кожи с воздухом внутри. Но для гениев, как Лео и Диего, это нечто куда большее».
Его первый гол в Ноябре 2009 года, он тогда не бил штрафные, а в 2010 начал регулярно исполнять и реализовать.
Кстати в 2012 году у Месси было всего 3 гола со штрафного, а у Рюналду 30.
в 2023 у Месси 64, а у Рюналду 60.
Это просто супер кам-бэк.
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