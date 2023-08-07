«Для Месси штрафной – как пенальти для другого игрока. Нужно молиться, чтобы он не попал в ворота или упал при разбеге». Тренер «Далласа» о Лео

Тренер «Далласа» уверен, что штрафной для Лионеля Месси – как пенальти для другого игрока.

Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за « », сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с « » (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

«Очевидно, что для него штрафной удар около ворот – это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.

Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», – сказал главный тренер «Далласа» Нико Эстевес.

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