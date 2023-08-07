«Для Месси штрафной – как пенальти для другого игрока. Нужно молиться, чтобы он не попал в ворота или упал при разбеге». Тренер «Далласа» о Лео

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Нико Эстевес Интер Майами Футбол

Тренер «Далласа» уверен, что штрафной для Лионеля Месси – как пенальти для другого игрока.

Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

«Очевидно, что для него штрафной удар около ворот – это как пенальти для другого игрока. Вот и все. Я думаю, тут нечего больше сказать. Все это видят, и Месси очень стабилен в этом плане.

Нужно просто молиться, чтобы мяч не попал в рамку или Месси упал при разбеге», – сказал главный тренер «Далласа» Нико Эстевес.

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42 комментария

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Ответ Дмитрий Чадаев
Все верно. Месси умеет бить с любой точки поля. Невероятный игрок. А штрафные его наверное Рональдиьно бить научил
А вот что рассказывает Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке, который работал в штабе Диего Марадоны в сборной Аргентины:
«В 2009 году Месси отрабатывал штрафные на тренировке, но у него ничего не получалось. Он был сильно раздосадован. Марадона наблюдал за этим и подошел к нему со словами: «Лео, Лео, иди сюда, дорогой». Он попросил вратаря Каррисо встать в ворота, поставил мяч на ту же точку, откуда бил Лео и положил его в ворота. А затем сказал Месси: «Послушай, когда ты бьешь по мячу, не убирай ногу назад так быстро, мяч не поймет, что ты хочешь делать. Твоя нога должна продолжать движение за мячом и указывать ему направление». Это был фантастический совет, который изменил все. Он говорил так, как будто у мяча есть чувства. Для меня и других мяч — это лишь кусок кожи с воздухом внутри. Но для гениев, как Лео и Диего, это нечто куда большее».
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ждём комментарии оставшихся в живых воробьев о исполнении штрафных рональды.
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Месси за 4 игры забил больше голов со штрафного, чем игроки Барсы за 2 года:)
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Ответ Егор Крид58
помните штрафной Роналду на ЧМ 14? в матче против Германии?)))
Лам, стоящий один в стенке, до сих пор в шоке от такой меткости)
+19
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+17
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Ответ Александр Северный
ждём комментарии оставшихся в живых воробьев о исполнении штрафных рональды.
помните штрафной Роналду на ЧМ 14? в матче против Германии?)))
+23
-7
+16
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Ответ Дмитрий Чадаев
Все верно. Месси умеет бить с любой точки поля. Невероятный игрок. А штрафные его наверное Рональдиьно бить научил
Диего Марадона научил.
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+11
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Ответ Егор Крид58
помните штрафной Роналду на ЧМ 14? в матче против Германии?)))
Это же тот ЧМ, когда Португалию с Роналду выбила сборная США? Как такое забыть, а говорят МЛС дворовой) Праймовый Роналду 2014 года против млсников ничего не показал на том ЧМ, но ему выписали ЗМ за подвиги Ди Марии, Рамоса и Бэйла в ЛЧ, классика.
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Ответ atomio
Это при том что в Барсе он исполнять штрафные стал не сразу. ☝🏻 где-то плачет один принц из пустыни со своими ударами в стенку 🤡
В Барсе он начал исполнять регулярно штрафные с 2010 года.
Его первый гол в Ноябре 2009 года, он тогда не бил штрафные, а в 2010 начал регулярно исполнять и реализовать.
Кстати в 2012 году у Месси было всего 3 гола со штрафного, а у Рюналду 30.
в 2023 у Месси 64, а у Рюналду 60.
Это просто супер кам-бэк.
+11
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+8
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Все верно. Месси умеет бить с любой точки поля. Невероятный игрок. А штрафные его наверное Рональдиьно бить научил
+12
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Ответ principiante
А вот что рассказывает Фернандо Синьорини, тренер по физподготовке, который работал в штабе Диего Марадоны в сборной Аргентины: «В 2009 году Месси отрабатывал штрафные на тренировке, но у него ничего не получалось. Он был сильно раздосадован. Марадона наблюдал за этим и подошел к нему со словами: «Лео, Лео, иди сюда, дорогой». Он попросил вратаря Каррисо встать в ворота, поставил мяч на ту же точку, откуда бил Лео и положил его в ворота. А затем сказал Месси: «Послушай, когда ты бьешь по мячу, не убирай ногу назад так быстро, мяч не поймет, что ты хочешь делать. Твоя нога должна продолжать движение за мячом и указывать ему направление». Это был фантастический совет, который изменил все. Он говорил так, как будто у мяча есть чувства. Для меня и других мяч — это лишь кусок кожи с воздухом внутри. Но для гениев, как Лео и Диего, это нечто куда большее».
Самое интересное, что после этого у Лео по одному штрафному в год залетало всего, это уже после 2012го начал штамповать прям в сумасшедшем темпе, всё-таки понадобилось время для тренировки этого совета, набивать ногу)
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Попомните парни,со следующей игры Криш будет плюхаться чаще перед штрафной и жахать по мячу чирикать силы ! Соперникам АльНасра и тем кто будет за воротами соперников остаётся молиться
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Он бешеный! Как он так играет? Лучший в истории! Без вопросов
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Пешком в 36 лет делает. ну кто так умел ?
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А когда Роналду исполняет штрафной нужно молиться, чтобы вратарь соперника сдвинул ворота навстречу мячу или чтобы ветер его хотя бы в створ подправил, иначе произойдёт очередное убийство воробьев
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Ну как то так..Месси он и в С.Америке Месси.
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Ответ Егор Крид58
помните штрафной Роналду на ЧМ 14? в матче против Германии?)))
Ну Филиппу Ламу было больно ) Какая-то цель исполнения в единственного человека в "стенке" была достигнута ))
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Ответ Greatest Of All Time
В Барсе он начал исполнять регулярно штрафные с 2010 года. Его первый гол в Ноябре 2009 года, он тогда не бил штрафные, а в 2010 начал регулярно исполнять и реализовать. Кстати в 2012 году у Месси было всего 3 гола со штрафного, а у Рюналду 30. в 2023 у Месси 64, а у Рюналду 60. Это просто супер кам-бэк.
Регулярно исполнять это исполнять стандарты в каждом матче, штатный исполнитель стандартов у Барсы был Хави, а после него Дани Алвес, Лео бил скорее по настроению, действительно регулярно их исполнять начал после сезона 1112. Нужно для начала загуглить количество попыток и увидеть, с какого года их количество начало расти, это и будет указывать на его регулярное исполнение)
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Опять "двойка"!
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Ответ Александр Северный
ждём комментарии оставшихся в живых воробьев о исполнении штрафных рональды.
хахах, топ коммент :-D
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Ответ Александр Северный
ждём комментарии оставшихся в живых воробьев о исполнении штрафных рональды.
😂
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Как-то я попал на матч барселона-сельта, взял билет по центру ближе в полю. Месси 2 со штрафных положил, Лукас Оласа тоже со штрафного и Бускетс с игры, что очень редко. Такой страйк выбил :)))
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Феномен. И с этим нужно смириться кришабоям😄
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"упал при разбеге"...
У тренера Далласа хорошее чувство юмора.
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Месси давно уже не падает при разбеге!
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Лео до сих пор даёт зрелище. мы наблюдаем закат величайшего гения этой игры!
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