Писарев о Ренане: «Суперигрок даже для европейского чемпионата: суперскорость, креативный, отлично играет наверху»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николай Писарев Роберт Ренан Футбол

Николай Писарев высоко отозвался о защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.

Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет. Но постепенно наберется опыта, и эти качества пойдут в плюс. Начнет начинать атаку смело. Для центрального защитника это важно. У него есть скорость, отлично играет наверху.

Даже для европейского чемпионата это суперигрок», — сказал ассистент главного тренера сборной России.

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14 комментариев

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theDoctor
Ну, для 19 лет он правда крут, хоть пока и косячит. Но быстр, техничен, самовуверен, уверенно бодается и идёт в отбор.
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theDoctor
Ответ Andrey Andreev
Каждый раз игроков, выделяющихся в РПЛ, описывают как новых богов футбола, и почти каждый раз они не тянут даже предтоповые клубы из ТОП-5. Есть, конечно, пару исключений типа Видича, но в целом пока не увижу Ренана на серьезном уровне, не поверю
"Каждый раз игроков, выделяющихся в РПЛ, описывают как новых богов футбола"

Что-то не помню такого, чтобы игроков выделяющихся в РПЛ описывали богами футбола.
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lovkac
Наверху Ренан играет пока что посредственно, Писарев общими фразами не угадал.
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ЛексЛютый
Ответ Алексей Иванов
Не скажу что смотрел много игр Зенита,но в тех что смотрел (3-4 не полных игры)Ренан не о чем был,вообще ничего не показал и передачи были сильно хуже чем у того же Ракицкого,не понимаю откуда столько восхищения им
В сравнении с нашими 19-летними защитниками, Ренан смотрится сильно увереннее, хоть и косяков пока многовато, но с опытом придет.
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fil_spb
Наверху то Ренан играет прямо скажем не идеально. В недавнем матче против Италии на МЧМ именно Ренан проиграл верховую борьбу, пошла скидка на партнёра и гол итальянцев. Но то что задатки и пресса у него великолепные это чистая правда.
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Spaten
Какой бразилец не любит повозиться с мячом!
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donatodonatore
Хорошая реклама. Писареву бы в пиар-агенты.
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Nogoi89
"Начнет начинать!". С первого дня Ренана в клубе все комментаторы и особо ярые московские болельщики Зенита переживают и вообще пристально следят за Ренаном, за тем, как он возится с мячом, спрашивают мнения друг у друга, с тем подтекстом, что он какой-то не такой, ненадежный. Парню 19 лет))) Его хотят в Европе уже сейчас)). Спасибо, что переживают, конечно, видимо, у самих с легионерами защитниками все в порядке.
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Nogoi89
Ответ Алексей Иванов
Не скажу что смотрел много игр Зенита,но в тех что смотрел (3-4 не полных игры)Ренан не о чем был,вообще ничего не показал и передачи были сильно хуже чем у того же Ракицкого,не понимаю откуда столько восхищения им
Передачи у него - топ. Сравнивать с Раком 19 летнего парня смысла нет, Рак был один из лучших в мире по этому параметру, если не лучший, он пасовал лучше многих топ опорников. По технике и от природы Ренан лучше чем Ярик, физ данные и пластика лучше. Он быстрее и выше. Ему просто надо работать упорно и сможет вырасти в топаря. Возможно даже по качеству и остроте передач превзойти Рака, хотя это очень сложно)
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