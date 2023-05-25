Писарев о Ренане: «Суперигрок даже для европейского чемпионата: суперскорость, креативный, отлично играет наверху»
Николай Писарев высоко отозвался о защитнике «Зенита» Роберте Ренане.
«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.
Пока Ренан с этим перебарщивает и авантюрно играет. Но постепенно наберется опыта, и эти качества пойдут в плюс. Начнет начинать атаку смело. Для центрального защитника это важно. У него есть скорость, отлично играет наверху.
Даже для европейского чемпионата это суперигрок», — сказал ассистент главного тренера сборной России.
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