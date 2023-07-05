Дмитрий Чистяков: «Скучаю по сборной и ЛЧ. Хорошие времена были»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Дмитрий Чистяков ТАСС Футбол

Дмитрий Чистяков хотел бы еще поиграть за сборную России.

«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди.

Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе.

По Лиге чемпионов, конечно, скучаем. К счастью, успел зацепить этот турнир, сыграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Рад этому, но жду возвращения.

Мысли поиграть в топ-чемпионате Европы есть у каждого амбициозного игрока. Но сейчас у меня здесь незаконченные дела.

Прошлый сезон был не таким ровным, как позапрошлый. Я не был постоянным игроком стартового состава. Сейчас мне надо с этим навести порядок, вернуться в состав, чаще играть, но сейчас таких разговоров нет.

Мне надо доказать себе и команде, что я достоин играть в «Зените», – сказал защитник.

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5 комментариев

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Влад Буковски
мы все скучаем...
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+10
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Carver
Отстранение от еврокубков это действительно катастрофа, но лично я больше скучаю по забитым стадионам, многое бы отдал, чтобы снова сходить на матч Спартак - ЦСКА в Лужниках, да и в принципе хорошие тогда времена были...
+8
-1
+7
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mahurat
Дима, старайся!
+3
0
+3
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