Дмитрий Чистяков: «Скучаю по сборной и ЛЧ. Хорошие времена были»

Дмитрий Чистяков хотел бы еще поиграть за сборную России.

«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди.

Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе.

По Лиге чемпионов, конечно, скучаем. К счастью, успел зацепить этот турнир, сыграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Рад этому, но жду возвращения.

Мысли поиграть в топ-чемпионате Европы есть у каждого амбициозного игрока. Но сейчас у меня здесь незаконченные дела.

Прошлый сезон был не таким ровным, как позапрошлый. Я не был постоянным игроком стартового состава. Сейчас мне надо с этим навести порядок, вернуться в состав, чаще играть, но сейчас таких разговоров нет.

Мне надо доказать себе и команде, что я достоин играть в « », – сказал защитник.