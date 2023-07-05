Дмитрий Чистяков: «Скучаю по сборной и ЛЧ. Хорошие времена были»
Дмитрий Чистяков хотел бы еще поиграть за сборную России.
«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди.
Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе.
По Лиге чемпионов, конечно, скучаем. К счастью, успел зацепить этот турнир, сыграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Рад этому, но жду возвращения.
Мысли поиграть в топ-чемпионате Европы есть у каждого амбициозного игрока. Но сейчас у меня здесь незаконченные дела.
Прошлый сезон был не таким ровным, как позапрошлый. Я не был постоянным игроком стартового состава. Сейчас мне надо с этим навести порядок, вернуться в состав, чаще играть, но сейчас таких разговоров нет.
Мне надо доказать себе и команде, что я достоин играть в «Зените», – сказал защитник.
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