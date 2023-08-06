Кейн не перейдет в «Баварию», если соглашения с «Тоттенхэмом» не будет до 11 августа
У «Баварии» на трансфер Харри Кейна осталось меньше недели.
Агент Пол О’Киф, согласно твиттеру Bayern & Football, заявил, что если форвард по состоянию на 11 августа еще будет в «Тоттенхэме», то этим летом в мюнхенский клуб он уже не перейдет.
Данную информацию подтвердил журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, подчеркнув, что пятница – крайний срок.
Ранее сообщалось, что президент «шпор» Дэниэл Леви проигнорировал последнее предложение «Баварии» и улетел на отдых.
Так Кейн будет в «Баварии» или нет? Предлагают 100+ млн, но босс «Тоттенхэма» игнорирует
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Так что Тотенхэм наступает на те же грабли, что и Челси.
Кейн через год уйдёт свободным агентом. И неважно куда, важно, что шпоры не получат ни цента.
Бавария более чем щедра, а от щедрости не отказываются, если есть, конечно, немного ума. У Леви и ко мозги выключены
Или же Кейн может выкупить свой последний год контракта.
Так что руководство Тоттенхэма зря затеяла бессмысленную и бесперспективную игру.
А Бавария за последние 10 лет уцепила две еврочашки не считая внутряка. И даже Хадсон-Одои умудрился выиграть ЛЧ.
Сравнить среднего Хадсона-Одои и суперзвезду Кейна, который уже доказал свой уровень? Это сильно)