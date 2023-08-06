Кейн не перейдет в «Баварию», если соглашения с «Тоттенхэмом» не будет до 11 августа

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

У «Баварии» на трансфер Харри Кейна осталось меньше недели.

Агент Пол О’Киф, согласно твиттеру Bayern & Football, заявил, что если форвард по состоянию на 11 августа еще будет в «Тоттенхэме», то этим летом в мюнхенский клуб он уже не перейдет.

Данную информацию подтвердил журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, подчеркнув, что пятница – крайний срок.

Ранее сообщалось, что президент «шпор» Дэниэл Леви проигнорировал последнее предложение «Баварии» и улетел на отдых.

Так Кейн будет в «Баварии» или нет? Предлагают 100+ млн, но босс «Тоттенхэма» игнорирует

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38 комментариев

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По итогу не продадут, а ближе к зиме додавят Кейна подписать новый контракт. И останется Харри лучшим бомбардиром в истории АПЛ без единого титула в карьере
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Ответ BertNiKK
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А в Баварии он что получит? Ну салатник этот, который в прошлом сезоне обесценился в конец. И что это даст ему в общем контексте карьеры? Лучше уж остаться легендой АПЛ до конца и попасть в зал славы.
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Леви 🤡
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Нужно наказать Леви и летом забрать бесплатно. Буду рад если это сделает Бавария, но не огорчусь переходу и в другой клуб. Леви пора щелкнуть по задранному носу
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Следующим летом Кейн может уйти бесплатно и Леви будет рвать на себе волосы понимая что 100 миллионов были упущены.
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отлично! либо бесплатно, либо пусть контракт продляет) будет круто)
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Ответ Leo_89
А в Баварии он что получит? Ну салатник этот, который в прошлом сезоне обесценился в конец. И что это даст ему в общем контексте карьеры? Лучше уж остаться легендой АПЛ до конца и попасть в зал славы.
Как минимум чемпионом и обладателем кубка Германии станет. Плюс будет хорошая возможность выиграть ЛЧ. Какие ещё аргументы нужны, чтобы покинуть то болото, в котором он затонул?
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Ну и ладно. Зимой подпишут предварительный контракт на переход летом свободным агентом. Плакали твои 100 млн фунтов. Так и надо этому еврею
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Леви 🐒
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Ответ Локоть Артеста
Следующим летом Кейн может уйти бесплатно и Леви будет рвать на себе волосы понимая что 100 миллионов были упущены.
Скорее всего Леви с ним уже договорился. Для Леви намного важнее, чтобы Кейн остался. Эти 100 млн от Баварии ему погоды не сделают. А те кто думает, что этот еврей, который рулит клубом с начала нулевых, такой простачок, чтобы отпустить Кейна бесплатно, как минимум его сильно недооценивают.
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Ответ Локоть Артеста
Следующим летом Кейн может уйти бесплатно и Леви будет рвать на себе волосы понимая что 100 миллионов были упущены.
А может продлить контракт и Леви будет рад, что лучший форвард остался в клубе.
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Ответ BertNiKK
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Те, кто даже близко не разбираются а футболе, вероятно его таким запомнят!)
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Нет смысла уходить в бундес лигу, ему насыпят жирную личку и в апл. В Баварии он кроме немецких тарелок, больше ничего не возьмет, сольет остаток карьеры в пустую.
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Эх, Харри, Харри возьми себя в руки и беги.....Еврей тебя обманет.
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Есть пример Хадсона-Одои, за которого Бавария, вернее Салихамиджич, предлагались 40 млн евро, Челси запросил 50 миллионов евро. И где сейчас Хадсона-Одои? Где Челси?
Так что Тотенхэм наступает на те же грабли, что и Челси.
Кейн через год уйдёт свободным агентом. И неважно куда, важно, что шпоры не получат ни цента.
Бавария более чем щедра, а от щедрости не отказываются, если есть, конечно, немного ума. У Леви и ко мозги выключены
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Время работает не на Тоттенхэм. Зимой у Кейна останется полгода, Бавария подпишет предварительный контракт и игрок придёт свободным агентом следующим летом.
Или же Кейн может выкупить свой последний год контракта.
Так что руководство Тоттенхэма зря затеяла бессмысленную и бесперспективную игру.
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Ответ arspurs9
Ну в плане управления у Леви мозгов куда больше, чем у руководства Баварии. Сравнить среднего Хадсона-Одои и суперзвезду Кейна, который уже доказал свой уровень? Это сильно)
Вот только суперзвезда Кейн за карьеру ни хрена не выиграл, во многом из-за плохого управления Леви)

А Бавария за последние 10 лет уцепила две еврочашки не считая внутряка. И даже Хадсон-Одои умудрился выиграть ЛЧ.
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Надеюсь Леви не даст заднюю, а Бавария не пойдёт на поводу
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Ответ Leo_89
А в Баварии он что получит? Ну салатник этот, который в прошлом сезоне обесценился в конец. И что это даст ему в общем контексте карьеры? Лучше уж остаться легендой АПЛ до конца и попасть в зал славы.
лигу чемпионов он возьмет
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Ответ Надоело париться в бане
По итогу не продадут, а ближе к зиме додавят Кейна подписать новый контракт. И останется Харри лучшим бомбардиром в истории АПЛ без единого титула в карьере
ну может кубок какой зацепит английской лиги....
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Есть пример Хадсона-Одои, за которого Бавария, вернее Салихамиджич, предлагались 40 млн евро, Челси запросил 50 миллионов евро. И где сейчас Хадсона-Одои? Где Челси? Так что Тотенхэм наступает на те же грабли, что и Челси. Кейн через год уйдёт свободным агентом. И неважно куда, важно, что шпоры не получат ни цента. Бавария более чем щедра, а от щедрости не отказываются, если есть, конечно, немного ума. У Леви и ко мозги выключены
Ну в плане управления у Леви мозгов куда больше, чем у руководства Баварии.
Сравнить среднего Хадсона-Одои и суперзвезду Кейна, который уже доказал свой уровень? Это сильно)
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Ответ Джин Грей
Те, кто даже близко не разбираются а футболе, вероятно его таким запомнят!)
Запомнят Уэйна Руни и топовый Ман Юнайтед.
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Ответ BertNiKK
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Да через год его все топ-клубы мира будут мечтать в свой состав взять, только сиди и выбирай: Барса, Юве, Реал, МЮ, Челси или Бавария
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Ответ Собиратель хаоса
Ппц какие ценные титулы для англичанина. Если руководствоваться принципом "неважно куда, лишь бы хоть что нибудь", то можно и до Зенита дойти. А ЛЧ это еще бабушка надвое сказала.
А, ну да. Лучше же сидеть на жопе ровно, закончить карьеру в тепличных условиях в зоне комфорта и так ничего не выиграть, бегая за средненький Тоттенхэм 🤡
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Ответ Пирс Морган
Кейн, моргни пару раз, если тебя держат в заложниках
по контракту
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