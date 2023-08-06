Кейн не перейдет в «Баварию», если соглашения с «Тоттенхэмом» не будет до 11 августа

У «Баварии» на трансфер Харри Кейна осталось меньше недели.

Агент Пол О’Киф, согласно твиттеру Bayern & Football, заявил, что если форвард по состоянию на 11 августа еще будет в «Тоттенхэме», то этим летом в мюнхенский клуб он уже не перейдет.

Данную информацию подтвердил журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, подчеркнув, что пятница – крайний срок.

Ранее сообщалось, что президент «шпор» Дэниэл Леви проигнорировал последнее предложение «Баварии» и улетел на отдых.

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