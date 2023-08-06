Кейн сделал покер в матче с «Шахтером». Форвард «Тоттенхэма» реализовал пенальти и трижды забил с игры

Харри Кейн сделал покер в товарищеском матче против «Шахтера».

«Тоттенхэм» и « » провели благотворительный матч на « » в Лондоне.

забил четыре мяча в ворота украинского клуба. Форвард «Тоттенхэма» реализовал пенальти на 38-й минуте матча, а затем трижды забил с игры во втором тайме.

Матч завершился победой «шпор» со счетом 5:1.

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