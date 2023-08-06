Кейн сделал покер в матче с «Шахтером». Форвард «Тоттенхэма» реализовал пенальти и трижды забил с игры

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Тоттенхэм Харри Кейн Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Харри Кейн сделал покер в товарищеском матче против «Шахтера».

«Тоттенхэм» и «Шахтер» провели благотворительный матч на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

Харри Кейн забил четыре мяча в ворота украинского клуба. Форвард «Тоттенхэма» реализовал пенальти на 38-й минуте матча, а затем трижды забил с игры во втором тайме.

Матч завершился победой «шпор» со счетом 5:1.

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8 комментариев

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В список миротворца этого господина
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Хороший потенциал у парня. +20 лямов к стоимости
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Наш слон
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Владельцы Баварии напряглись))
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Благотворительно накидал авоську
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Райс один матч за Арсенал 1 трофей, Кейн 500+ матчей наверно 0 трофеев. Ему надо бежать. Лучше всего в Арсенал. Пусть повторить парад чемпионов в форме Арсенала как в детстве.
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+ несколько миллионов к цене
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Старукейн))
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