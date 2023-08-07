Руководство «Краснодара» отстранило Сорокина от тренировок с основой из-за разногласий по контракту
Руководство «Краснодара» отстранило Егора Сорокина от тренировок с основной командой.
Как сообщает Sport24, защитник отправлен в «Краснодар-2» из-за разногласий с руководством по действующему контракту.
27-летний футболист тренируется со второй командой с начала чемпионата. По решению руководства он не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2».
В прошлом сезоне Сорокин провел 11 матчей за «Краснодар» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. На его счету 3 ассиста.
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