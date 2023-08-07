Руководство «Краснодара» отстранило Сорокина от тренировок с основой из-за разногласий по контракту

Теги премьер-лига Россия Краснодар Краснодар-2 Егор Сорокин Футбол

Руководство «Краснодара» отстранило Егора Сорокина от тренировок с основной командой.

Как сообщает Sport24, защитник отправлен в «Краснодар-2» из-за разногласий с руководством по действующему контракту.

27-летний футболист тренируется со второй командой с начала чемпионата. По решению руководства он не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2».

В прошлом сезоне Сорокин провел 11 матчей за «Краснодар» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. На его счету 3 ассиста.

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21 комментарий

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Краснодарский Мбаппе)
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Аль-Наср на него
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Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
жечь как Шапи или Игнатьев?
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У Краснодара какая то любовь звать в клуб игроков, которые недотягивают по уровню даже для банки: Сорокин, Ильин, Чернов, Марков и тд
Зачем такой неликвид подписывать и через сезон-два спешно скидывать его
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Не плохо было бы совсем от него избавиться.
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Сорокин собрался через год в Реал, а Краснодар не хочет отпускать его бесплатно.
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Ответ Никого_нет
У Краснодара какая то любовь звать в клуб игроков, которые недотягивают по уровню даже для банки: Сорокин, Ильин, Чернов, Марков и тд Зачем такой неликвид подписывать и через сезон-два спешно скидывать его
Тренеры-селекционеры тогда на одну зарплату жить будут. И с агентами пилить нечего будет.
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Ответ Никого_нет
У Краснодара какая то любовь звать в клуб игроков, которые недотягивают по уровню даже для банки: Сорокин, Ильин, Чернов, Марков и тд Зачем такой неликвид подписывать и через сезон-два спешно скидывать его
В надежде, авось выстрелит. Ну, или иногда бывает нужно закрыть позицию срочно, учитывая лимит.
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Ответ Михаил Опякин
Аль-Наср на него
так точно! не понимаю кто за него топит
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Ответ Tollie
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Вы за столько лет не придумали ничего лучше, чем "магнитный новодел", серьезно? Про новодел и "фк магнит" лет 10 назад писали, ну неужели нельзя было за это время что-то придумать? Было время, когда здесь ошивались всякие Гончи (кто помнит, тот поймет) и вот эти пасты писали про магнит, просрочку и новодел. Ну как бы в 2023 году такое писать уже совсем не комильфо, уж придумали бы что-нибудь оригинальное.
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Отстраняет из-за разногласий по новому контракту, чтобы игрок и дальше играл, пытаясь договориться, хор просроченных мальчиков-зайчиков : клуб все правильно делает, он не уровень Краснодара))
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Наконец-то, Сорокина давно нужно было слить, не уровень Краснодара!
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Рубин гении, что продали его за 4 ляма (если не ошибаюсь). Каждый матч - минимум один привоз. Это просто нечто.
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Пошёл по пути Олежки Самсонова. Тот помнится круги вокруг стадиона Кубань наматывал. Галицкий его сгноит.
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в Реал собрался?
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Зачем его вообще брали??? Ноль целых, ноль десятых!
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Легенда La Gazzetta dello Sport.
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Егорка уже не тот..
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