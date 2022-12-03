Команда Пути Регионов обыграла сборную Пути РПЛ в челленджах. Гасилин, Сорокин, Ташаев, Ивахнов и Поликарпов победили в испытаниях

Определились победители челленджей перед Матчем звезд ФОНБЕТ Кубка России.

Участники были поделены на команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Сборная Пути Регионов выиграла со счетом 173:135.

Матвей Ивахнов из выиграл испытание «Пушка», где нужно было принимать мяч после выстрела из пушки и забивать с лета.

Артем Поликарпов из «Сахалинца» победил в челлендже «Комета», где определялась максимальную скорость полета мяча после удара.

Ризван Ташаев из был лучшим в испытании «Король ворот», где нужно было отбивать мячи в воротах после выстрела из пушки.

из стал победителем челленджа «Дуэль», где полевой игрок должен был отбивать штрафные от вратарей.

Алексей Гасилин из выиграл соревнование «В цель», по условиям которого нужно было попадать мячом по мишеням.

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