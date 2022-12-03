«Краснодар» сыграл неудачно, и Галицкий сказал: «Мне что, сложно накупить легионеров на ваше место?» Сорокин о владельце клуба

Защитник рассказал о требовательности Сергея Галицкого.

«Владелец клуба всегда рядом с командой. Мы как-то сыграли неудачный матч, и он сказал: «Ну, и что вы играете? Мне что, сложно накупить легионеров, ваше место ими занять? Вы можете каждую игру доказывать, на что способны? На вас краснодарские болельщики ходят».

Это была профилактическая беседа на повышенных тонах. И это норма», – сказал 27-летний футболист.

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