«Барса» готова продать Фати ради трансферов Бернарду и Фойта и регистрации Роке летом

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Хуан Фойт Ансу Фати Витор Роке Футбол

«Барселона» готова продать Ансу Фати .

Об этом сообщает журналист As Хави Мигель.

Если Фати получится продать, то у «Барсы» появилась бы возможность подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити» и Хуана Фойта из «Вильярреала», а также зарегистрировать Витора Роке, который должен присоединиться к клубу летом 2024 года. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Фати забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах. Статистика 20-летнего вингера – здесь.

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18 комментариев

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Да ладно, щас вот ещё немного и его прорвет
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Да кому нужен этот распиаренный хруст?
Да и вряд ли Бернарду согласиться на такое жёсткое понижение)
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Даа, помнится лучший молодой, превозносили парня как что-то нереальное, и как все поменяться успело, вау
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Фати, с его " жирным" контрактом, не куда не уйдет.
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остался один рычаг-продать очко Лапорта в Мадрид!!! Больше уже рычагов нет. Дорогих топовых игроков нет, некого продавать, все... Только очко осталось Лапорта.
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Ответ Karl0709
Да это правильное решение , сейчас в условный Челси или МЮ продать Фати за 100 миллионов евро легче лёгкого.
А,да?
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Ответ Karl0709
Да это правильное решение , сейчас в условный Челси или МЮ продать Фати за 100 миллионов евро легче лёгкого.
А ты фантаст))
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Ответ Karl0709
Да это правильное решение , сейчас в условный Челси или МЮ продать Фати за 100 миллионов евро легче лёгкого.
🤣, бро, о каких 100 идёт речь? за него максимум 50 могут отдать.
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от Фати в основном негатив
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Барса этим летом с ее долгами, из топов больше никого не подпишет, че тут гадать
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К сожалению, уровень Фати не соответствует его амбициям, поэтому избавиться от него проблематично. А с Бернарду в составе Барса бы пошумела в лч, игрок круто проявляет себя в важных матчах.
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Ответ Любезный Коссутий
хороший игрок, но очень травматичный. вряд ли кто-то купится на него
Есть лавровые санитары
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Ответ doctorfaust1982sk@gmail.com
остался один рычаг-продать очко Лапорта в Мадрид!!! Больше уже рычагов нет. Дорогих топовых игроков нет, некого продавать, все... Только очко осталось Лапорта.
Хватит думать о мужских задницах
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