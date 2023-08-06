«Барса» готова продать Фати ради трансферов Бернарду и Фойта и регистрации Роке летом

«Барселона» готова продать Ансу Фати .

Об этом сообщает журналист As Хави Мигель.

Если Фати получится продать, то у «Барсы» появилась бы возможность подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити» и Хуана Фойта из «Вильярреала», а также зарегистрировать Витора Роке, который должен присоединиться к клубу летом 2024 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фати забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах. Статистика 20-летнего вингера – здесь.

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