Защитник «Ромы» Ибанес: «Моуринью родился биполярным. Сегодня он смеется с тобой, а на следующий день даже не здоровается»

Защитник «Ромы» назвал Жозе Моуринью биполярным из-за перепадов настроения.

«Находиться рядом с ним каждый день потрясающе. Он забавный, потому что родился биполярным.

Сегодня он смеется вместе с тобой, а на следующий день даже не здоровается. Если мы выиграем две игры подряд, он все время нас обнимает», – высказался в интервью Bola Nas Costas.

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩

Забеги по полю, проезд по газону на коленях, татуировка с трофеями. Яркий Моуринью в еврокубках