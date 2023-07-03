Защитник «Ромы» Ибанес: «Моуринью родился биполярным. Сегодня он смеется с тобой, а на следующий день даже не здоровается»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Рожер Ибанес Футбол

Защитник «Ромы» назвал Жозе Моуринью биполярным из-за перепадов настроения.

«Находиться рядом с ним каждый день потрясающе. Он забавный, потому что родился биполярным.

Сегодня он смеется вместе с тобой, а на следующий день даже не здоровается. Если мы выиграем две игры подряд, он все время нас обнимает», – высказался Рожер Ибанес в интервью Bola Nas Costas.

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25 комментариев

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Безумный Макс
это были последние слова Ибаньеса будучи игроком Ромы)
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turra
Ибаньес такой Ибаньес! )))
+20
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Тиджани Бабангида
Вряд-ли Моуриньо позабавится таким словам о себе от своего игрока
+11
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+11
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angliiskiilion
Ответ Безумный Макс
это были последние слова Ибаньеса будучи игроком Ромы)
Ибаньес выставлен на продажу, сообщает Фабрицио Романо
+9
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ТимТалер
Маур: "Где этот Е#####c ? Кто тут у нас шибко умный ?!"
+7
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Император Плутона
Ответ Тиджани Бабангида
Вряд-ли Моуриньо позабавится таким словам о себе от своего игрока
выгонит точно, но на следующий день возьмет с повышением зп
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Kane575
У него что, контракт заканчивается? Почему он так высказывается вдруг.
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Direct free kick
После финала ЛЕ ипланьесу лучше молчать
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Jaroslav Prokhorov
ну так его же уже итак продавать собрались)
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rusjlan
Эдуард биполярный
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songbilong
как бы не потерял место в составе со своей биполярной теорией о тренере
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Laidinen
Могло показаться, что это у Ибаньеса биполярка. В одном матче мог идеально провести один тайм и полностью запороть второй...
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Three Days Grace
Ответ Безумный Макс
это были последние слова Ибаньеса будучи игроком Ромы)
я думаю, он похвалил его) а вообще он в Англию уедет, скорее всего
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kaka10
Ответ angliiskiilion
Ибаньес выставлен на продажу, сообщает Фабрицио Романо
Моуринио передумал и Ибаньес теперь неприкосновенен, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на биполярку
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songbilong
Ответ angliiskiilion
Ибаньес выставлен на продажу, сообщает Фабрицио Романо
без шуток, где мне найти Фабрицио Романо в соцсетях?
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Direct free kick
Ответ songbilong
как бы не потерял место в составе со своей биполярной теорией о тренере
Его надо было выгнать ещё после ноябрьского поражения от Лацио из-за удаления глупого бразила
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