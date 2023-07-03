Защитник «Ромы» Ибанес: «Моуринью родился биполярным. Сегодня он смеется с тобой, а на следующий день даже не здоровается»
Защитник «Ромы» назвал Жозе Моуринью биполярным из-за перепадов настроения.
«Находиться рядом с ним каждый день потрясающе. Он забавный, потому что родился биполярным.
Сегодня он смеется вместе с тобой, а на следующий день даже не здоровается. Если мы выиграем две игры подряд, он все время нас обнимает», – высказался Рожер Ибанес в интервью Bola Nas Costas.
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