«Аль-Ахли» и Ибанес согласовали контракт. «Рома» хочет 30 млн евро за защитника, «Ноттингем» предлагал 25

Теги Рома Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ноттингем Форест высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рожер Ибанес деньги Футбол

Рожер Ибанес ближе к трансферу в «Аль-Ахли», чем в «Астон Виллу» или «Ноттингем Форест».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник «Ромы» согласовал условия контракта с ближневосточным клубом. Медосмотр может пройти в Париже.

При этом саудовцы по-прежнему не договорились с итальянским клубом насчет суммы трансфера, однако в переговорах достигнут прогресс.

Как передает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport, римляне хотят получить за бразильца как минимум 30 млн евро. Отмечается, что «Астон Вилла» запрашивала по нему информацию.

По данным Sky Sport Italia, «Ноттингем Форест» предложил за 24-летнего футболиста 25 млн евро.

Со статистикой Ибанеса можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Ибанес будет, если в таком возрасте за деньгами пойдёт
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на фоне всех этих клубов вроде аль-ахли,аль-хилаль,аль-иттихад - аль-наср выглядит самым бедным,особых покупок нет или они так из-за того,что роналду 200 платят....очень странные дела)
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Ответ Talgat Ergeshov
на фоне всех этих клубов вроде аль-ахли,аль-хилаль,аль-иттихад - аль-наср выглядит самым бедным,особых покупок нет или они так из-за того,что роналду 200 платят....очень странные дела)
Так поэтому и нет😂😂😂
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Ответ Talgat Ergeshov
на фоне всех этих клубов вроде аль-ахли,аль-хилаль,аль-иттихад - аль-наср выглядит самым бедным,особых покупок нет или они так из-за того,что роналду 200 платят....очень странные дела)
там проблемы из-за фифа и Ахмеда Мусы. поэтому и нет подписаний
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Ответ Talgat Ergeshov
на фоне всех этих клубов вроде аль-ахли,аль-хилаль,аль-иттихад - аль-наср выглядит самым бедным,особых покупок нет или они так из-за того,что роналду 200 платят....очень странные дела)
Там больше виноват клуб в том, что они в свое время зажали заплатить бабки Мусе по бонусам, а не в том, что они что-то платят Роналду.
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