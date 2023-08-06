«Аль-Ахли» и Ибанес согласовали контракт. «Рома» хочет 30 млн евро за защитника, «Ноттингем» предлагал 25
Рожер Ибанес ближе к трансферу в «Аль-Ахли», чем в «Астон Виллу» или «Ноттингем Форест».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник «Ромы» согласовал условия контракта с ближневосточным клубом. Медосмотр может пройти в Париже.
При этом саудовцы по-прежнему не договорились с итальянским клубом насчет суммы трансфера, однако в переговорах достигнут прогресс.
Как передает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport, римляне хотят получить за бразильца как минимум 30 млн евро. Отмечается, что «Астон Вилла» запрашивала по нему информацию.
По данным Sky Sport Italia, «Ноттингем Форест» предложил за 24-летнего футболиста 25 млн евро.
Со статистикой Ибанеса можно ознакомиться здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
6 комментариев