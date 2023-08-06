«Аль-Ахли» и Ибанес согласовали контракт. «Рома» хочет 30 млн евро за защитника, «Ноттингем» предлагал 25

Рожер Ибанес ближе к трансферу в «Аль-Ахли», чем в «Астон Виллу» или «Ноттингем Форест».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник «Ромы» согласовал условия контракта с ближневосточным клубом. Медосмотр может пройти в Париже.

При этом саудовцы по-прежнему не договорились с итальянским клубом насчет суммы трансфера, однако в переговорах достигнут прогресс.

Как передает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport, римляне хотят получить за бразильца как минимум 30 млн евро. Отмечается, что « » запрашивала по нему информацию.

По данным Sky Sport Italia, « » предложил за 24-летнего футболиста 25 млн евро.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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