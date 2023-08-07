У Месси 7 голов и 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси забил 7 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами».
Сегодня аргентинец сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.). Также в этой игре форвард реализовал послематчевый 11-метровый.
Месси забивал в каждом из 4 матчей за «Интер Майами. Ранее он отметился двумя голами против «Орландо Сити» (3:1), сделал дубль в игре с «Атлантой» (4:0) и поразил ворота «Крус Асуль» (2:1).
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Это конечно не прийти зимой в первую команду и закончить сезог вторым без трофеев,но тоже неплохо
Перешел в худшую команду МЛС и вывел ее уже в 1/4 Кубка.
Кстати Интер Майами до этого матча никогда не выигрывал у Далласа.
Ну а что за штрафной на 85 минуте? Шедевр, в девятину точненько.
Месси творит конечно, он опять в трендах на 1 месте, опережает все культовые события в мире.
Просто Мессия👑
ЧЕМПИОН МИРА, в октябре 8 ЗМ.
В какое время живем Дамы и Господа!
Топ 5 бомбардиров в истории Интер Майами:
1. Гонсало Игуаин - 29 голов в 70 матчах
2. Леонардо Кампана - 16 голов в 49 матчах
3. Роберт Тэйлор - 8 голов в 63 матчах
4. Лионель Месси - 7 голов в 4 матчах
5. Джозеф Мартинес - 7 голов в 27 матчах
С таким темпом он уже через 10 матчей станет лучшим бомбардиром...
1) фирменный пас с левой бровки и бильярдный удар с метров 23 в угол.
2) очередной невероятный штрафной в ближнюю 9- такие не берутся.
Два гола из-за пределов ! Гений решает !
Можешь набрать тренды и посмотреть.
Месси за 30 минут после матча набрал 500 миллионов твиттов и ретвиттов, опережает Барби в десять раз.
Чемпион мира как обычно решил, когда надо !
Играет в кайф с друзьями в ранге лучшего игрока истории !
Все выиграл- остаётся чилить!
Они все пытаются своего кумира сделать актуальным, но выглядит это все нелепо.
18.12.2022 все дебаты официально завершены.
Есть величайший в истории - Месси.
Есть те, кто рядом по величию - Пеле и Диего.
Все они ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Фанатам кринжа надо уже смириться, они ничего не изменят.
Шейхи его с радостью бы продлили, они контракт Лео еще в ноябре 2022 года на стол положили, но Лео решил что нет.
Как писал лучший инсайдер мира Фабрицио Романо, у Лео на столе предложения от клубов Италии и Англии.
Лео сам сказал, что рассматривал только Барсу, но там кормили завтраками и логично что Чемпион Мира решил не повторять ошибку, когда его не смогли подписать.