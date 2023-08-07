У Месси 7 голов и 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 7 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами».

Сегодня аргентинец сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.). Также в этой игре форвард реализовал послематчевый 11-метровый.

Месси забивал в каждом из 4 матчей за «Интер Майами. Ранее он отметился двумя голами против «Орландо Сити» (3:1), сделал дубль в игре с «Атлантой» (4:0) и поразил ворота «Крус Асуль» (2:1).

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67 комментариев

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В соло поднимает последнюю команду МЛС
Это конечно не прийти зимой в первую команду и закончить сезог вторым без трофеев,но тоже неплохо
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Сегодня просто вытащил матч.
Перешел в худшую команду МЛС и вывел ее уже в 1/4 Кубка.
Кстати Интер Майами до этого матча никогда не выигрывал у Далласа.
Ну а что за штрафной на 85 минуте? Шедевр, в девятину точненько.
Месси творит конечно, он опять в трендах на 1 месте, опережает все культовые события в мире.
Просто Мессия👑
ЧЕМПИОН МИРА, в октябре 8 ЗМ.
В какое время живем Дамы и Господа!
+84
-16
+68
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Месси уже в топ 4 бомбардиров в истории Интера Майами:)

Топ 5 бомбардиров в истории Интер Майами:
1. Гонсало Игуаин - 29 голов в 70 матчах
2. Леонардо Кампана - 16 голов в 49 матчах
3. Роберт Тэйлор - 8 голов в 63 матчах
4. Лионель Месси - 7 голов в 4 матчах
5. Джозеф Мартинес - 7 голов в 27 матчах

С таким темпом он уже через 10 матчей станет лучшим бомбардиром...
+52
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+48
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Ответ Oleg
Сегодня просто вытащил матч. Перешел в худшую команду МЛС и вывел ее уже в 1/4 Кубка. Кстати Интер Майами до этого матча никогда не выигрывал у Далласа. Ну а что за штрафной на 85 минуте? Шедевр, в девятину точненько. Месси творит конечно, он опять в трендах на 1 месте, опережает все культовые события в мире. Просто Мессия👑 ЧЕМПИОН МИРА, в октябре 8 ЗМ. В какое время живем Дамы и Господа!
Защита Интера сегодня сделала все возможное, чтобы команда вылетела, но Лео был против)
+29
-2
+27
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Ботоксу через год придется переезжать в чемпионат Зимбабве, чтобы вернуть 1 место по голам
+20
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Ответ VERBLYUD
Защита Интера сегодня сделала все возможное, чтобы команда вылетела, но Лео был против)
Рамоса надо брать, он пока еще без клуба.
+17
-3
+14
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Посмотрел, голы конечно сумасшедшей красоты
1) фирменный пас с левой бровки и бильярдный удар с метров 23 в угол.
2) очередной невероятный штрафной в ближнюю 9- такие не берутся.
Два гола из-за пределов ! Гений решает !
+15
-2
+13
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Пересмотрел голы раз 5. Просто шедевры. Это вам не в пустые замыкать…
+12
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Ответ Сергей Амбросий
а есть ссылка где показывается рейтинг тренда?
В твиттере.
Можешь набрать тренды и посмотреть.
Месси за 30 минут после матча набрал 500 миллионов твиттов и ретвиттов, опережает Барби в десять раз.
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Ответ Отец Абду
Месси уже в топ 4 бомбардиров в истории Интера Майами:) Топ 5 бомбардиров в истории Интер Майами: 1. Гонсало Игуаин - 29 голов в 70 матчах 2. Леонардо Кампана - 16 голов в 49 матчах 3. Роберт Тэйлор - 8 голов в 63 матчах 4. Лионель Месси - 7 голов в 4 матчах 5. Джозеф Мартинес - 7 голов в 27 матчах С таким темпом он уже через 10 матчей станет лучшим бомбардиром...
Гений футбола!:) Из худшей команды МЛС, сделал одну из лучших:)
+14
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Пришел, получает удовольствие от футбола и еще параллельно дает шикарный результат команде.
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Месси 17 сезонов официально забивал 20+ !
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Напомню: 2 не полных матча и ещё пенку отдал
+6
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Ответ kaka10
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написал человек с ником кака который в расцвете сил кроме орландо никому не нужен был
+10
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GOAT, одним словом!
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Ещё б партнёры не запарывали моменты... Мартинес минимум дубль мог с передач Месси оформить, да и Бускетс мог забить, хоть и сложно было, вот и приходится самому бить
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Не смотря ни на что, Месси и Роналду продолжают забивать и неважно в каких лигах они сейчас играют, что не может не радовать. И чем дольше они будут это делать- тем больше мы будем чувствовать себя еще молодыми) и тем лучше для нас, любителей футбола. Настоящие супер-профессионалы, кумиры миллионов. Здоровья обоим!
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Первое правило- не мешать величайшему и будет результат !
Чемпион мира как обычно решил, когда надо !
Играет в кайф с друзьями в ранге лучшего игрока истории !
Все выиграл- остаётся чилить!
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Гениально , чёрт возьми .
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Эту фан базу вообще жаль.
Они все пытаются своего кумира сделать актуальным, но выглядит это все нелепо.
18.12.2022 все дебаты официально завершены.
Есть величайший в истории - Месси.
Есть те, кто рядом по величию - Пеле и Диего.
Все они ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Фанатам кринжа надо уже смириться, они ничего не изменят.
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Ответ kaka10
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Почему ты решила что никому не нужен?
Шейхи его с радостью бы продлили, они контракт Лео еще в ноябре 2022 года на стол положили, но Лео решил что нет.
Как писал лучший инсайдер мира Фабрицио Романо, у Лео на столе предложения от клубов Италии и Англии.
Лео сам сказал, что рассматривал только Барсу, но там кормили завтраками и логично что Чемпион Мира решил не повторять ошибку, когда его не смогли подписать.
+3
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👍👍👍Король футбола Лео !
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Король покоряет новый континент, пока кринж пляшет в хиджабе перед арабами
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Ответ Гусеконь
для США он на две головы сильнее всех, учитывая, что их лига слабее РПЛ даже
учти, что он перешел в одну из самых последних команд МЛС, а не как роналду в первую
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Ответ Remedy
Не смотря ни на что, Месси и Роналду продолжают забивать и неважно в каких лигах они сейчас играют, что не может не радовать. И чем дольше они будут это делать- тем больше мы будем чувствовать себя еще молодыми) и тем лучше для нас, любителей футбола. Настоящие супер-профессионалы, кумиры миллионов. Здоровья обоим!
Alan wake 2 не будет таким душным как 1 часть?)
+2
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