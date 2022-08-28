Хачатурянц об уходе Федуна из «Спартака»: «Память о нем останется навсегда. Он немного устал, мне кажется»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Ашот Хачатурянц Футбол

Ашот Хачатурянц отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Леонид Арнольдович сделал очень многое для «Спартака». Все болельщики должны быть благодарны ему за то, что сейчас у клуба есть такой прекрасный стадион.

Память о нем останется навсегда. Команда имеет достойный своего имени стадион благодаря Леониду Федуну. У меня кроме чувства благодарности никаких других эмоций нет.

Мне кажется, что он немного устал. Каждый человек в своей жизни насыщается рано или поздно делом, которым занимается. Наверное, пришло время для каких-то изменений», – сказал бывший президент РПЛ.

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