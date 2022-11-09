«Барселона» следит за Арнау Мартинесом. Хави видит у защитника «Жироны» большой потенциал

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«Барселона» следит за своим воспитанником Арнау Мартинесом.

Клуб рассматривает варианты усиления позиции правого защитника. В числе кандидатов – воспитанник Ла Масии Арнау Мартинес, выступающий за «Жирону».

Хави попросил руководство клуба внимательно следить за игроком. Главный тренер «Барселоны» видит у Мартинеса большой потенциал.

Сам 19-летний защитник никогда не скрывал своего желания вернуться в «Барселону».

«Играть за «Барсу» – это моя мечта с самого детства», – сказал Мартинес в недавнем интервью Què T’hi Jugues.

Мартинес подписал контракт с «Жироной» в январе прошлого года. Его соглашение действует до 2025 года, сумма отступных после повышения команды в классе увеличилась до 20 миллионов евро.

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