«Атлетико» ведет переговоры по Арнау Мартинесу. Защитник «Жироны» интересовал «Барселону»

Защитник «Жироны» может продолжить карьеру в « ».

По данным Mundo Deportivo, клубы уже ведут переговоры о переходе футболиста летом 2023 года. Несколько недель назад спортивный директор каталонцев встречался с представителями «Атлетико» в Мадриде и получил от них предложение о трансфере.

Отступные, указанные в контракте 19-летнего игрока, составляют 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что в возвращении защитника заинтересована « » – он обучался в ее академии до 2016 года.

В текущем сезоне Мартинес провел 16 игр в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.