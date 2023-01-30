«Атлетико» ведет переговоры по Арнау Мартинесу. Защитник «Жироны» интересовал «Барселону»
Защитник «Жироны» Арнау Мартинес может продолжить карьеру в «Атлетико».
По данным Mundo Deportivo, клубы уже ведут переговоры о переходе футболиста летом 2023 года. Несколько недель назад спортивный директор каталонцев встречался с представителями «Атлетико» в Мадриде и получил от них предложение о трансфере.
Отступные, указанные в контракте 19-летнего игрока, составляют 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что в возвращении защитника заинтересована «Барселона» – он обучался в ее академии до 2016 года.
В текущем сезоне Мартинес провел 16 игр в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тупо интересуются теми, кем интересуется Реал и Барса, реже Юве и ПСЖ ( касательно португальского рынка)..
И это не самый плохая стратегия.. Только вот нюанс, что игроки интересные Реалу и Барсе в сложных приколах Симеоне обычно тупо теряются..