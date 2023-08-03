Альба о дубле Месси: «То, что он делает, – просто возмутительно. Уже не удивляюсь»
Жорди Альба после дебюта за «Интер Майами» восхитился игрой Лионеля Месси.
«Я уже не удивляюсь, но то, что делает Месси, – это просто возмутительно. Мы два года не играли вместе, но теперь наконец-то сделали это. Мы насладимся еще несколькими годами совместной игры.
Я очень счастлив. Очень хотел перейти в «Интер Майами». Фанаты просто невероятно приняли меня. Мы очень надеемся, что станем лучше и будем побеждать. Чтобы брать трофеи, нужна командная работа», – сказал в интервью Apple TV защитник, вышедший на замену на 63-й минуте матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» (3:1).
В этой игре Месси сделал дубль. У него 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за «Интер Майами».
Месси взлетел в десятку лучших бомбардиров «Интер Майами». За 3 матча!
Месси 2011-2015
Месси 2015-2019
Месси 2019-2023
Четыре лучших игрока в истории
А некоторых в СА даже не заметили , есть он в клубе или нет.
1. Месси
5482. Роналду
зачем болтовня, когда основной факт таков?
Кринж живёт под каблуком (у шейхов)
У Месси Штаты под подошвой
Или в хиджабе в пустыне скорбит? Было время, что её фонтан работал на мега-мощностях.