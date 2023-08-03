Альба о дубле Месси: «То, что он делает, – просто возмутительно. Уже не удивляюсь»

Теги МЛС Лионель Месси Жорди Альба Орландо Сити Интер Майами Футбол

Жорди Альба после дебюта за «Интер Майами» восхитился игрой Лионеля Месси.

«Я уже не удивляюсь, но то, что делает Месси, – это просто возмутительно. Мы два года не играли вместе, но теперь наконец-то сделали это. Мы насладимся еще несколькими годами совместной игры.

Я очень счастлив. Очень хотел перейти в «Интер Майами». Фанаты просто невероятно приняли меня. Мы очень надеемся, что станем лучше и будем побеждать. Чтобы брать трофеи, нужна командная работа», – сказал в интервью Apple TV защитник, вышедший на замену на 63-й минуте матча «Интер Майами» с «Орландо Сити» (3:1).

В этой игре Месси сделал дубль. У него 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за «Интер Майами».

Месси взлетел в десятку лучших бомбардиров «Интер Майами». За 3 матча!

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43 комментария

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Ответ Пепси пеналдувич
Возле Месси все посредственные игроки, стали около топами по меркам МЛС. И отдал пенальти, не пошел на хет трик.
Роберт Тейлор расцвел рядом с Лео). До Месси у него за 23 матча было 2+0, с Месси за 3 матча сделал 3+2)
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Возле Месси все посредственные игроки, стали около топами по меркам МЛС. И отдал пенальти, не пошел на хет трик.
+18
-4
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Ромашка, хет-трик в ворота Атлетико Кришти сделал в начале 2019 года, когда ему только исполнилось 34. Месси в 34 выиграл Кубок Америки и ЗМ, в 35 выиграл ЧМ и стал лучшим на турнире, в 36 выиграет ЗМ)) Разве какой-то хет-трик круче, чем эти достижения Лео?))))
+16
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Месси из худшей команды МЛС сделал лучшую, кринж из первой команды СА сделал посредственную:)
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Ответ VERBLYUD
Роберт Тейлор расцвел рядом с Лео). До Месси у него за 23 матча было 2+0, с Месси за 3 матча сделал 3+2)
Вся команда расцвела. До прихода Лео в последних 10 матчах было 6 поражений, 3 ничьи и 1 победа
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Сам Альба смотрелся неплохо, взаимодействовал с Месси и Бускетсом, но в одном моменте чуть гол не привёз. Так что ждём, когда наберёт свою оптимальную форму
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Ответ Роман
Роналду в это время Серию А разрывал. Да камбек с Атлетико делал, забивая 3 мяча. Месси бургер-лигу разрывает. Вопрос о величии уже закрыт.
Оба величайшие игроки, но Месси взял ЧМ, а это огромный плюс в спорах между этими двумя футболистами, хотя для меня они оба - лучшие игроки мира. Не хочу кого-то выделять.
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Месси 2007-2011
Месси 2011-2015
Месси 2015-2019
Месси 2019-2023

Четыре лучших игрока в истории
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У Романа уже давно кукуха едет. Каждый о коммент Месси и как Кришти круче него
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Ответ Пепси пеналдувич
Возле Месси все посредственные игроки, стали около топами по меркам МЛС. И отдал пенальти, не пошел на хет трик.
А теперь посмотрите на арабскую клубнику, который сначала отобрал всю статку у Талиски и пенки и место, выгнал Абубакара, и развалил лидера чемпионата на 2-ое место. А напротив Месси, который вдохнул жизнь в последнюю команду лиги - вот что такое вызов. Это вам не тепличная клубника всю карьеру проведший в лидерах своих лиг, хотя плей-офф ЧМ без тепличных клубных партнеров показал кто есть кто.
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Ждём Суареса, уверен и Месси начнёт играть ещё более результативно и Интер Майами начнёт разрывать ещё сильнее.
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Лучший футболист в истории. Его уровень, его присутствие в команде, почувствовали и партнёры и соперники.
А некоторых в СА даже не заметили , есть он в клубе или нет.
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Ответ VERBLYUD
Ромашка, хет-трик в ворота Атлетико Кришти сделал в начале 2019 года, когда ему только исполнилось 34. Месси в 34 выиграл Кубок Америки и ЗМ, в 35 выиграл ЧМ и стал лучшим на турнире, в 36 выиграет ЗМ)) Разве какой-то хет-трик круче, чем эти достижения Лео?))))
Зачем тратишь время своё, он же все равно нечего не поймёт
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Ответ VERBLYUD
Роберт Тейлор расцвел рядом с Лео). До Месси у него за 23 матча было 2+0, с Месси за 3 матча сделал 3+2)
Пока рано говорить, что расцвел тот или иной игрок. Давайте на дистанции посмотрим, хотя бы до конца чемпионата. Сейчас у них 22 игры сыграны, в прошлом году было 34 матча, не уверен, что в этом году столько же - одна команда новая появилась на востоке.
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Ответ AF007
Месси 2007-2011 Месси 2011-2015 Месси 2015-2019 Месси 2019-2023 Четыре лучших игрока в истории
2011-2015 пожалуй лучший.
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Ответ Веселый денек
Факты, это когда ты забил в два раза больше ближайшего преследователя на главном клубном турнире в решающих стадияx)
В клубном турнире с тепличными партнерами, которые и без него забрали кубок ЛЧ? А что насчет в условиях плей-офф ЧМ без тепличных клубных тащеров? Вот и всё, Роналду слишком зависимый игрок, у него 0 соло голов в ворота сильного соперника, у Месси же есть соло гол в ворота Реала в 2011. Нет грамотного навеса - нет замыкуна, вот и вся песня.
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Ответ Веселый денек
Факт, это когда ты прикрепляешь пруфы, как я, например, а твой пост так, обычная истерика)
Ты в курсе, что Холанд в плей-офф ЧМ набрал столько же результативных действий, сколько и Роналду? При этом норвег просто лежал на диване, а Криш сыграл уйма матчей.
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Ответ rigobersong
Месси из худшей команды МЛС сделал лучшую, кринж из первой команды СА сделал посредственную:)
Кринж гений). Гений любви к самому себе. Это нереально.
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Ответ Веселый денек
Ого, дубль в пустые, фанатьйо в экстазе)) Мировой рейтинг футбольных клубов: Грозный «Орландо сити» - 791 «Замалек» - 232 Footballdatabase.com Давлет, это дворовый уровень или нет?)
Мировой рейтинг футболистов:

1. Месси
5482. Роналду

зачем болтовня, когда основной факт таков?
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Ответ Веселый денек
Факт, это когда ты прикрепляешь пруфы, как я, например, а твой пост так, обычная истерика)
Факт это когда 0+0 в плей-офф ЧМ за 20 лет, вопросы?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экспертное мнение
Факт это когда 0+0 в плей-офф ЧМ за 20 лет, вопросы?
Ответ на вопросы - ЧМ-2022)
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Гений за три тура покорил США.

Кринж живёт под каблуком (у шейхов)
У Месси Штаты под подошвой
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Гений за три тура покорил США. Кринж живёт под каблуком (у шейхов) У Месси Штаты под подошвой
Катя Авейру подозрительно молчит. Ушла в монастырь?
Или в хиджабе в пустыне скорбит? Было время, что её фонтан работал на мега-мощностях.
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Ответ Alibi_URAL
А смог бы Месси проявить себя засушливым вечером в Эр-Рияде?
Нет. Он не смог бы проявить себя под холодным дождём в вечернем Стоке. Чо уж про пустыню и грустных верблюдов.
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Ответ Alibi_URAL
А смог бы Месси проявить себя засушливым вечером в Эр-Рияде?
Он там за матч по 5 штук клал бы. Так как СА это самая слабая лига мира.
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