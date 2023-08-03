Альба о дубле Месси: «То, что он делает, – просто возмутительно. Уже не удивляюсь»

Жорди Альба после дебюта за «Интер Майами» восхитился игрой Лионеля Месси.

«Я уже не удивляюсь, но то, что делает , – это просто возмутительно. Мы два года не играли вместе, но теперь наконец-то сделали это. Мы насладимся еще несколькими годами совместной игры.

Я очень счастлив. Очень хотел перейти в «Интер Майами». Фанаты просто невероятно приняли меня. Мы очень надеемся, что станем лучше и будем побеждать. Чтобы брать трофеи, нужна командная работа», – сказал в интервью Apple TV защитник, вышедший на замену на 63-й минуте матча «Интер Майами» с « » (3:1).

В этой игре Месси сделал дубль. У него 5 голов и 1 результативная передача в 3 матчах за « ».

Месси взлетел в десятку лучших бомбардиров «Интер Майами». За 3 матча!