Почеттино о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть ЛЧ, если ничего не строишь и только подписываешь громкие имена. «Ливерпуль», «Сити», «Реал» – побеждают те, кто последователен»

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино раскритиковал спортивную политику «ПСЖ».

Аргентинец проработал с командой полтора года – с начала 2021-го до лета 2022-го.

«Мы многое вынесли из этого времени, понимая, что в таком клубе, как «ПСЖ», все вертится вокруг победы в Лиге чемпионов. Если не побеждаешь, то вынужден уйти.

Я надеюсь, что это изменится, потому что «ПСЖ» заслуживает того, чтобы быть последовательным. Невозможно победить, если ты ничего не строишь, а только подписываешь громкие имена.

«Ливерпуль» начал выигрывать после нескольких лет усердной и последовательной работы. То же касается «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой, «Реала».

В общем, побеждает тот клуб, который более последователен», – сказал новый главный тренер «Челси».

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13 комментариев

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Ну и зачем ты пошел в такой клуб?
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Ответ #SharkTeam
Про реал спорно. Перес покупает кого хочет и меняет тренеров
У Реала один из самых стабильных составов в Европе. Костяк играет десятилетие, разве это не последовательность? Построить команду, которая будет играть долгие годы…
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Ещё одна оплеуха Катарскому нефтепроекту…
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Ответ Val Smith
Ну и зачем ты пошел в такой клуб?
Все же Челси сейчас это как раз проект на перспективу! Да, они тратят большие суммы, но в то же время, они покупают очень много молодых талантов. Как ни крути, в Челси сейчас нет ни одной звезды уровня Мбаппе, Месси или Неймара. Так что, он пошел не в «такой» клуб!
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Ответ Григорий Геник
Все же Челси сейчас это как раз проект на перспективу! Да, они тратят большие суммы, но в то же время, они покупают очень много молодых талантов. Как ни крути, в Челси сейчас нет ни одной звезды уровня Мбаппе, Месси или Неймара. Так что, он пошел не в «такой» клуб!
Мне кажется он имел ввиду ПСЖ
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Ответ Val Smith
Ну и зачем ты пошел в такой клуб?
От таких денег не отказываются)
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Поч врунишка тотальный, яркий пример Челси, все время покупал, никакой последовательной игры не было, но ЛЧ выиграли дважды.
МС чисто деньги. пеп ни разу не тренировал бедную команду и ничего не выигрывал с ней.
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И Лигу тоже невозможно выиграть, добавил Почеттино. Или забыл?
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Ответ Григорий Геник
Все же Челси сейчас это как раз проект на перспективу! Да, они тратят большие суммы, но в то же время, они покупают очень много молодых талантов. Как ни крути, в Челси сейчас нет ни одной звезды уровня Мбаппе, Месси или Неймара. Так что, он пошел не в «такой» клуб!
Даже американский сегмент инстаграм троллит американских миллиардеров, которые покупают европейские футбольные клубы и при этом не смыслят в этом ничего
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Ответ Val Smith
Ну и зачем ты пошел в такой клуб?
Он наёмный рабочий, что не так то? Хорошо платили за работу вот и пошёл. Вы разве не так в жизни поступаете?
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Ответ no_one_perfect
Самая непонятная и самодурская покупка Переса-это Эдегор… который сегодня взял суперкубок Англии…
При том хорошо играет в арсе
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