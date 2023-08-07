Почеттино о «ПСЖ»: «Невозможно выиграть ЛЧ, если ничего не строишь и только подписываешь громкие имена. «Ливерпуль», «Сити», «Реал» – побеждают те, кто последователен»
Маурисио Почеттино раскритиковал спортивную политику «ПСЖ».
Аргентинец проработал с командой полтора года – с начала 2021-го до лета 2022-го.
«Мы многое вынесли из этого времени, понимая, что в таком клубе, как «ПСЖ», все вертится вокруг победы в Лиге чемпионов. Если не побеждаешь, то вынужден уйти.
Я надеюсь, что это изменится, потому что «ПСЖ» заслуживает того, чтобы быть последовательным. Невозможно победить, если ты ничего не строишь, а только подписываешь громкие имена.
«Ливерпуль» начал выигрывать после нескольких лет усердной и последовательной работы. То же касается «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой, «Реала».
В общем, побеждает тот клуб, который более последователен», – сказал новый главный тренер «Челси».
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МС чисто деньги. пеп ни разу не тренировал бедную команду и ничего не выигрывал с ней.