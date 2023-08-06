Почеттино о работе в «ПСЖ»: «Мы дошли до полуфинала ЛЧ в 1-й сезон, выбили «Барсу» с Месси и «Баварию». Во 2-м мы заслуживали намного большего в играх с «Реалом»

Теги Бавария ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Парк де Пренс Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино положительно оценил работу своего штаба за полтора года в «ПСЖ».

«Мы в первый сезон играли с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы обыграли «Барселону» с Лионелем Месси. Мы выбили «Баварию» и дошли до полуфинала в первый наш год.

Во втором сезоне у нас был потрясающий матч против «Реала» на «Парк де Пренс», мы заслужили два или три гола, не забили пенальти. Во втором матче мы тоже заслуживали гораздо большего. Мы вели 1:0, а затем на «Бернабеу» произошло нечто загадочное.

После этого клуб задумался о том, чтобы все изменить. «Ман Сити» и «Ливерпуль», проигрывая в полуфинале или финале, дают тренеру возможность провести следующую предсезонку. Многие вещи были невозможны, это надо понимать», – сказал главный тренер «Челси».

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21 комментарий

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по факту, смена тренера не напрашивалась совершенно
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Ответ Эркинбек Апаканов
За это не дают кубок)
Он тоттенхемовский. Там «почти» уже успех.
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Ответ Игорь Шеметов
по факту, смена тренера не напрашивалась совершенно
Так бывает, когда владелец - не специалист и не углубляется в детали. Шейхи в Сити и даже в Ньюкасле знают футбол гораздо лучше.
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Про Реал факт
Бензема на Доннаруме фолил
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ну ничего, боули точно даст время. раз уж поттеру давал
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Ответный матч с Реалом на Бернабеу это вообще тотальная несправедливость и невезение. До сих пор не могу забыть.
Когда команда обороняется таким способом, можете пенять только на себя
https://youtu.be/Ys_Neih9hXg
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Реал просто деклассировал ПСЖ, врубив режим Бога.
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Ответ Игорь Шеметов
по факту, смена тренера не напрашивалась совершенно
ПСЖ Почеттино играл в тошнотный футбол
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Ответ ScaryClown//1
этот отскок,обискарио,Реал самый везучий клуб в истории ЛЧ,явно перебрали с кубками в последнее время.
Ты, видимо, перебрал сегодня со спиртным
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