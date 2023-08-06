Почеттино о работе в «ПСЖ»: «Мы дошли до полуфинала ЛЧ в 1-й сезон, выбили «Барсу» с Месси и «Баварию». Во 2-м мы заслуживали намного большего в играх с «Реалом»

Маурисио Почеттино положительно оценил работу своего штаба за полтора года в «ПСЖ».

«Мы в первый сезон играли с «Манчестер Сити» в полуфинале чемпионов. Мы обыграли «Барселону» с Лионелем Месси. Мы выбили «Баварию» и дошли до полуфинала в первый наш год.

Во втором сезоне у нас был потрясающий матч против « » на « де Пренс», мы заслужили два или три гола, не забили пенальти. Во втором матче мы тоже заслуживали гораздо большего. Мы вели 1:0, а затем на «Бернабеу» произошло нечто загадочное.

После этого клуб задумался о том, чтобы все изменить. «Ман Сити» и «Ливерпуль», проигрывая в полуфинале или финале, дают тренеру возможность провести следующую предсезонку. Многие вещи были невозможны, это надо понимать», – сказал главный тренер « ».

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