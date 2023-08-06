Гвардиола о поражении от «Арсенала»: «Ман Сити» завершил невероятно напряженный сезон и даже 3 недель не отдохнул. Мы летали в Азию – тренироваться там невозможно»
Пеп Гвардиола указал на сложности в подготовке к проигранному матчу за Суперкубок Англии.
«Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» по пенальти и упустил возможность завоевать четвертый трофей за этот год.
«Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Бернли», затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с «Ньюкаслом» дома. Таков план.
Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику», – сказал главный тренер «горожан».
«Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Мы собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы провели неплохой матч против «Баварии», а также еще две игры. Мы были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что.
Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель», – добавил тренер.
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