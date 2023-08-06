Гвардиола о поражении от «Арсенала»: «Ман Сити» завершил невероятно напряженный сезон и даже 3 недель не отдохнул. Мы летали в Азию – тренироваться там невозможно»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

Пеп Гвардиола указал на сложности в подготовке к проигранному матчу за Суперкубок Англии.

«Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» по пенальти и упустил возможность завоевать четвертый трофей за этот год.

«Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Бернли», затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с «Ньюкаслом» дома. Таков план.

Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику», – сказал главный тренер «горожан».

«Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Мы собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы провели неплохой матч против «Баварии», а также еще две игры. Мы были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что.

Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель», – добавил тренер.

«Арсенал» сравнял на 90+11 и забил все пенальти. Так «Ман Сити» отдал третий Суперкубок подряд

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18 комментариев

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Арсенал больше нуждался в трофее
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Зачем улетели в Азию, если тренироваться невозможно, при этом сами жалуетесь на трудный сезон?
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спасибо за футбол,спасибо Арсенал за победу!
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У него всегда соломка есть и мешок есть, такой себе беспроигрышный вариант и в азии ему плохо тренироваться, зачем тогда туда полетел?
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Ответ Денис Ширинов
У него всегда соломка есть и мешок есть, такой себе беспроигрышный вариант и в азии ему плохо тренироваться, зачем тогда туда полетел?
шейхи приказали ехать и завоевывать фанатов Азии, поэтому и пришлось…
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ну так сидите на базе и готовьтесь, кек.
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физруку нужна еще пара стомиллионных дефов чтобы заменить аканджи)
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Ответ ДЖИН
Фартануло на сотой сравнять. Ну хоть какое то разнообразие.
думаешь, не по масти попёрло канонирам? или Сити на повороте по левой зачуханились? В чём фарт?
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Комментарий удален пользователем
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все таки Ман Сити не тот каток которым была Барселона при Пепе. и футбол более энерго затратныйя стиль совсем изменился и не один раз у Пепа
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Красавцы Арсенал. Норму на сезон выполнили
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Ответ damondiamond
а зачем в Афины лететь?
не против севильи? или нет
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