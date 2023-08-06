Гвардиола о поражении от «Арсенала»: «Ман Сити» завершил невероятно напряженный сезон и даже 3 недель не отдохнул. Мы летали в Азию – тренироваться там невозможно»

Пеп Гвардиола указал на сложности в подготовке к проигранному матчу за Суперкубок Англии.

« » уступил « » по пенальти и упустил возможность завоевать четвертый трофей за этот год.

«Независимо от того, проиграли мы или победили, прямо сейчас я знаю, в каком положении находится команда. Нам нужно восстановиться и подготовиться к матчу с «Бернли», затем полететь в Афины, сыграть в десять вечера, закончить в два часа ночи, вернуться и сыграть в субботу с «Ньюкаслом» дома. Таков план.

Мы бы однозначно хотели сегодня победить, но порой нужно принять поражение и отдать должное сопернику», – сказал главный тренер «горожан».

«Мы завершили невероятно напряженный сезон, игроки уехали в сборные и даже, возможно, трех недель не отдохнули. Мы собрались, немного потренировались в Манчестере, потом улетели в Азию, где тренироваться невозможно. Мы провели неплохой матч против «Баварии», а также еще две игры. Мы были очень хороши, учитывая, что только недавно вернулись. Я видел, что парни все еще настроены на работу, так что жаловаться тут не на что.

Психологически прибавить и понять, что после совместных побед мы способны играть еще лучше, – вот наша цель», – добавил тренер.

«Арсенал» сравнял на 90+11 и забил все пенальти. Так «Ман Сити» отдал третий Суперкубок подряд

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER