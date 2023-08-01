Роналду после победного мяча «Монастиру»: «Рад голу и лидерству в группе!»

Криштиану Роналду поделился эмоциями после гола в игре с «Монастиром» (4:1).

38-летний форвард «Аль-Насра» забил победный мяч на 74-й минуте игры 2-го раунда группового этапа Кубка арабских чемпионов. Этот гол стал первым в сезоне для Роналду.

«Хорошая победа 💪🏼. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе! ⚽️💛💙» – написал португалец.

Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Монастир», Криштиану забил победный гол