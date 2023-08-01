Роналду после победного мяча «Монастиру»: «Рад голу и лидерству в группе!»

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Криштиану Роналду поделился эмоциями после гола в игре с «Монастиром» (4:1).

38-летний форвард «Аль-Насра» забил победный мяч на 74-й минуте игры 2-го раунда группового этапа Кубка арабских чемпионов. Этот гол стал первым в сезоне для Роналду.

«Хорошая победа 💪🏼. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе! ⚽️💛💙» – написал португалец.

Кубок арабских чемпионов. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Монастир», Криштиану забил победный гол

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18 комментариев

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majestic1980
Роналду разгромил Монастир. Многообещающий заголовок, а по факту опять о футболе
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Фут.Боль
Ответ Барсик Юрана
Как же он жалок..
Потому что забил гол?)) Че-то не понимаю, не забил-жалок, забил-жалок) Как это работает?
+12
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+7
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fussballer
Ответ Барсик Юрана
Как же он жалок..
То ли дело Месси, забил великому клубу... Ну этому... Как его там...
+9
-6
+3
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Aleksandr Dubovik
Ответ Барсик Юрана
Как же он жалок..
Не так жалок как ты со своими комментариями
+1
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Абдул Абакаев
он вернулся с****!!!
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Deutsche Fan
Целый гол забил, это не шутки
+3
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Jean-François Vaillant
Кому как не ему забивать победные в таких сложных матчах. Браво, красивый!
+3
-3
0
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LaffyTaffy
Противный Монастир сопротивлялся, но Роналду победил его.
Думаю в списке на Золотой мяч Криш уже должен быть выше Мбаппе, до Месси конечно не дотягивает, но второе место - справедливо!
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Groznyi2024
Ответ fussballer
Вот если бы обыграли монахов из шаолиньского монастыря, было бы круто!
Да еще и в Убойном футболе!
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Jean-François Vaillant
Кому как не ему забивать победные в таких сложных матчах. Браво, красивый!
Это сарказм? При счете 4-0?
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