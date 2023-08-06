«Зенит» – команда звезд, ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. Сейчас перестал ею быть – купите звезду». Уткин о питерцах

Василий Уткин считает неудачный старт «Зенита» в РПЛ следствием провала руководства.

В 3-м туре Мир «Зенит» уступил « » со счетом 2:3. В трех турах чемпионата питерцы набрали 4 очка, показав худший старт с 2013 года.

«Менеджмент у « », вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.

Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.

«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал в своем телеграм-канале.

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