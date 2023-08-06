«Зенит» – команда звезд, ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. Сейчас перестал ею быть – купите звезду». Уткин о питерцах

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Василий Уткин считает неудачный старт «Зенита» в РПЛ следствием провала руководства.

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 2:3. В трех турах чемпионата питерцы набрали 4 очка, показав худший старт с 2013 года.

«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.

Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.

«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а что - я за! "Зениту" реально не хватает Филиппа Киркорова!
+54
-7
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Короче купите Серёже Семаку ещё одного бразила за 40 млн евро! А то Ростов и Динамо обыграть не получается
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Данко Лазович
Комментарий скрыт
купить?
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Топчик нужен всем! Кто от него откажется? Новость сказал?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Скорее беззубая игра, где нужен звёздный игрок, который вытащит эту серость наверх. .
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ого! Команда лишилась главной звезды (а заодно ещё 3 ключевых игроков) и игра просела. Вот это аналитика! Уткин - гений!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Евгений Кузнецов
а что - я за! "Зениту" реально не хватает Филиппа Киркорова!
И жены Панина
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зениту нужно пройти очищение пердивом, факт
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бакаев чем не устраивает?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Или тренера с обычными футболистами работать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А в чем вообще проблема. Начал Зенит не с побед подряд,а неуверенно.Вон его соперники годами так играют и ничего.Порой побеждают тот же Зенит. Или 3 тура глобально на что-то влияют. У Зенита 3 поражения или он потерял деньги и свой статус.Нет. Но приподносится это так словно глубокий кризис,все сломалось и полный крах. Год за годом все ждут осечек Зенита,они случаются,а потом все обижаются,что за несколько туров до конца чемпионат Зенит снова чемпион.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Артем Галкин
а где 3х? Малком.Кузяев и кто еще?
Вендел, Родригао
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кокич
"Зениту" нужен топ-игрок, а другим он не нужен.
Другие не могут позволить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уважение всем. Василий сказал и минимум гадостей в его адрес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ sp.msk.86
И жены Панина
и собаки...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
у Зенита состав слабый, все понятно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фалькао к нам не поедет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Артем Галкин
Вендел играет,не ушел,а Родригао просто травма. Конечно их начие добавляет мощи,но и так Зенит вполне неплохо 3 матча провел.
Вендел пропустил всю предсезонку и первые два с половиной тура. Родригао вылетел и не играет с начала чемпионата. А он главный ЦЗ сейчас. В итоге начали сезон без трети основы, причём все из центральной оси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пора Вилкова доставать с пыльной антресоли. Сами никак.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну ладно, уговорил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Проще тренера сменить. И строить наконец игру
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ murzzzzzilka
Да как же вы надоели:)) 8 игр Спартака за 8 лет отсудил Хусаинов:)) ВОСЕМЬ:)) Но, полагаю, все они имели ключевое значение😂😂😂😂
просто не один судья, кроме Хусаинова не признавался что подсуживал умышленно одной из команд. Хусаинов это сделал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тяжело заменить игрока за 60 млн евро ,а какие сильные команды не команды звёзд,может эта жиртресина расскажет))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только так!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Петроград
Вендел, Родригао
Вендел играет,не ушел,а Родригао просто травма. Конечно их начие добавляет мощи,но и так Зенит вполне неплохо 3 матча провел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий