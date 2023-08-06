«Зенит» – команда звезд, ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. Сейчас перестал ею быть – купите звезду». Уткин о питерцах
Василий Уткин считает неудачный старт «Зенита» в РПЛ следствием провала руководства.
В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 2:3. В трех турах чемпионата питерцы набрали 4 очка, показав худший старт с 2013 года.
«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять.
Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи. И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень.
«Зенит» – команда звезд. Сейчас перестал ею быть – купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я же не знаю. Вот и вся дилемма!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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