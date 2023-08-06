«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые с 2020-го. Было 4 поражения и ничья

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в Мир РПЛ впервые за 3 года.

В 3-м туре Мир РПЛ московский клуб обыграл «Зенит» со счетом 3:2.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Зенит» в РПЛ в августе 2020 года (1:0). После этого бело-голубые уступили «Зениту» в чемпионате 4 раза, еще одна встреча команд завершилась вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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