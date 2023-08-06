«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые с 2020-го. Было 4 поражения и ничья
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в Мир РПЛ впервые за 3 года.
В 3-м туре Мир РПЛ московский клуб обыграл «Зенит» со счетом 3:2.
Последний раз «Динамо» обыгрывало «Зенит» в РПЛ в августе 2020 года (1:0). После этого бело-голубые уступили «Зениту» в чемпионате 4 раза, еще одна встреча команд завершилась вничью.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
А то у гуру тренерской мысли и Малкома забрали и соперников не удаляют...
По дистанции конечно доберут, не исключено, что и до первой строчки. Правда у казанцев смена тренера была, здесь Семаку за выслугу и почет при любом случае дадут доработать.
А Динамо -- молодцы, думал не сдюжат во втором тайме. Победный гол как воздаяние за годы неудач. Факелу в следующем туре не позавидуешь, но чемпионат должен быть интересным.