«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые с 2020-го. Было 4 поражения и ничья

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в Мир РПЛ впервые за 3 года.

В 3-м туре Мир РПЛ московский клуб обыграл «Зенит» со счетом 3:2.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Зенит» в РПЛ в августе 2020 года (1:0). После этого бело-голубые уступили «Зениту» в чемпионате 4 раза, еще одна встреча команд завершилась вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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94 комментария

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Спа-си-бо Динамо! Потрясающе наказали газовое зло с десятью легами в составе. После второго гола болотных режиссер еще как всегда рожу Миллера выхватил, барина нужно показать. После гола Грулева правда не показали почему-то. Молодые пацаны Тюкавин, Грулев, Макаров обыграли раскормленных бразилов у них же на болоте. Спасибо от всей страны!
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Троекратное Ура Ура Ураааааа! Динамовцам спасибо, порадовали всю страну😂
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Динамо красавцы!!!
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Почему рожу Миллера не показывает матч тиви после пропущенного гола?)
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Ответ Mihail0910
Троекратное Ура Ура Ураааааа! Динамовцам спасибо, порадовали всю страну😂
придворное ТВ не показало лоснящуюся харю миллера после решающего гола
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Вот такое Динамо нам нужно))
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+24
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Ответ Пётр Смирнов
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Это шо, судейский захавар против гегемошки?
+31
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+23
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Браво Динамо , красавцы парни , Лаксальт с Грулей зарешали на последних секундах , когда уже ни во что не верилось , камбэк изящный!)
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Раз! Два! Три!
+24
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Боженька наказывает Зенит за подписание жирного Иуды:)
+21
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Браво, Динамо 🔥 Браавооооооо✌️
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Ответ Пётр Смирнов
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Вот вот, не понятно куда судья весь матч смотрел, нужно было сразу минус 2 делать у Динамо
А то у гуру тренерской мысли и Малкома забрали и соперников не удаляют...
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Ответ alexsem69
Динамо красавцы!!!
Порадовали всю страну и расстроили пару сотен искусственных болельщиков гегемона
+15
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+11
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Ответ Captain_Noname
Комментарий удален модератором
Всего восемь(( Как так вообще играть можно? Сельдереич старается изо всех сил.
+11
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Миллер думает , надо срочно тарифы на газ повышать и покупать еще пачку бразильянов
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С побеДой,динамики!
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Зенит пока как прошлогодний Рубин в ФНЛ, по составу и моментам записной фаворит лиги, но долго запрягает, ошибки в обороне и реализация страдает.
По дистанции конечно доберут, не исключено, что и до первой строчки. Правда у казанцев смена тренера была, здесь Семаку за выслугу и почет при любом случае дадут доработать.

А Динамо -- молодцы, думал не сдюжат во втором тайме. Победный гол как воздаяние за годы неудач. Факелу в следующем туре не позавидуешь, но чемпионат должен быть интересным.
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Тюкавин потрясающую форму набрал.
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Одно уже радует после назначения Лички - на команду стало интересно смотреть. При Йокановиче, особенно весной, была просто нескончаемая унылость.
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Вся Россия празднует
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Без топаря Малкома команда уровня Брюгге, хотя …
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Питер, что с лицом?)
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Ответ Groznyi2024
Все по делу. Кроме Макарова и второй жк
почему? вторая жк вполне получена за дело. голеностоп Макарову чуть не оторвали.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален пользователем
Не заткнуть пока только тебя))
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Ответ Пётр Смирнов
из прошлой закупки сезона 18/19 остался Барриос, который уже 6 лет подряд гоняет всю РПЛ. Не бойся, ещё купят игроков)
Да как тут не бояться то, уже начинаю переживать что богданыч без 40 миллионых трансферов вернет зенит на исторические места
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