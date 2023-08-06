«Краснодар» купил защитника «Вальядолида» Оласу. Контракт – по схеме «2+1»

Теги премьер-лига Россия трансферы Вальядолид Д2 Испания Краснодар Лукас Оласа Футбол

«Краснодар» подписал левого защитника Лукаса Оласу.

Российский клуб объявил о трансфере футболиста «Вальядолида». Контракт с 29-летним уругвайцем рассчитан на два года и содержит опцию продления на один сезон. 

Оласа выступал за «Вальядолид» с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча (отыграл 1 493 минуты) в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://t.me/fckrasnodar/

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«Краснодар» хорош да ещё и усиливается. Может впервые в жизни побороться за чемпионство! ⏳
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Логичное усиление.На фоне ослабленного Зенита Краснодару как и Спартаку нужно пользоваться шансом и вгрызаться в борьбу за чемпионство.Хочу увидеть как Галицкий поднимает кубок!
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если Олаза вернёт свой пиковый уровень, то это одназначно усиление. Тревожит то, что в Реале все радуются его уходу. Удачи ему!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Желаю нам чемпионства в этом году и Сергею Николаевичу подержать Кубок.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Качественный защитник, Краснодар должен усилить, всё-таки чел в Ла Лиге поиграл.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добро пожаловать в сеиью Лукас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Геннадий Бутвин
Олаза купили, Рамиреса продали. такое себе
Рамирез хотел уйти по семейным причинам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий