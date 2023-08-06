«Краснодар» купил защитника «Вальядолида» Оласу. Контракт – по схеме «2+1»

«Краснодар» подписал левого защитника Лукаса Оласу.

Российский клуб объявил о трансфере футболиста « ». Контракт с 29-летним уругвайцем рассчитан на два года и содержит опцию продления на один сезон.

выступал за «Вальядолид» с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в , он провел 23 матча (отыграл 1 493 минуты) в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://t.me/fckrasnodar/

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