«Краснодар» купил защитника «Вальядолида» Оласу. Контракт – по схеме «2+1»
«Краснодар» подписал левого защитника Лукаса Оласу.
Российский клуб объявил о трансфере футболиста «Вальядолида». Контракт с 29-летним уругвайцем рассчитан на два года и содержит опцию продления на один сезон.
Оласа выступал за «Вальядолид» с лета 2021 года. В прошлом сезоне, по итогам которого клуб вылетел в Сегунду, он провел 23 матча (отыграл 1 493 минуты) в Ла Лиге и сделал 1 результативную передачу.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://t.me/fckrasnodar/
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