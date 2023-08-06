Экс-форвард «Спартака» Понсе перешел за 4 млн евро из «Эльче» в греческий АЕК

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы АЕК высшая лига Греция Эльче Д2 Испания Эсекиэль Понсе Футбол

Греческий АЕК объявил о трансфере форварда «Эльче» Эсекиэля Понсе.

26-летний аргентинец подписал с афинским клубом контракт до июня 2027 года.

По данным Teleelx, греки заплатили за Понсе 4 млн евро.

Нападающий уже играл за АЕК в сезоне-2018/19.

Также он известен по выступлениям за «Спартак», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Фото: aekfc.gr

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12 комментариев

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Думаю подменял бы Соболя лучше,чем Шамар
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Ответ Кино Музыка
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Вот какой-то "пук в лужу". А что,легионер из РПЛ непременно должен заиграть в любой лиге мира ? Или если не получается,значит РПЛ такая? просто странная логика
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Ответ MESSIya
Думаю подменял бы Соболя лучше,чем Шамар
я думаю, даже Зе Болотный подменял бы Соболя лучше, чем Шамар
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Ответ Кино Музыка
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так он и оказался здесь не особо нужен
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Понсе отлично играл за Спартак, с техникой у него всё в порядке, да и забивал он голов по более Шамара, пригодился бы и в сегодняшний состав.
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Добротный нападающий.
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Понсе был неплох. Сейчас альтернативы Соболю реально нет. Мелешин сырой, ну а Шамар - это Шамар
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Если игроки основных составов лидеров рпл в Европе стабильно в ж...,то наверное наш великий чемпионат не такой уж великий (да ну,бред,просто они загнивающим западом угнетены и гомосятством облучаются)
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Вернулся. Танку удачи!
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Ответ MESSIya
Думаю подменял бы Соболя лучше,чем Шамар
Тоже так думаю.
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