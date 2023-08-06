Экс-форвард «Спартака» Понсе перешел за 4 млн евро из «Эльче» в греческий АЕК
Греческий АЕК объявил о трансфере форварда «Эльче» Эсекиэля Понсе.
26-летний аргентинец подписал с афинским клубом контракт до июня 2027 года.
По данным Teleelx, греки заплатили за Понсе 4 млн евро.
Нападающий уже играл за АЕК в сезоне-2018/19.
Также он известен по выступлениям за «Спартак», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».
Фото: aekfc.gr
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