Экс-форвард «Спартака» Понсе перешел за 4 млн евро из «Эльче» в греческий АЕК

Греческий АЕК объявил о трансфере форварда « » .

26-летний аргентинец подписал с афинским клубом контракт до июня 2027 года.

По данным Teleelx, греки заплатили за Понсе 4 млн евро.

Нападающий уже играл за АЕК в сезоне-2018/19.

Также он известен по выступлениям за « », «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Фото: aekfc.gr

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