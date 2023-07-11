«Торпедо» потратило около 160 млн рублей на трансферы в межсезонье («ФНЛ с Ильевым»)

«Торпедо» потратило около 160 млн рублей на новых игроков этим летом.

Накануне черно-белые приобрели хавбека « » .

Согласно Transfermarkt, « » заплатило за 21-летнего игрока отступные в размере 200 тысяч евро (около 20 млн рублей).

Как сообщает « с Ильевым», ранее москвичи купили еще пятерых примерно на 140 млн рублей: вратаря Егора Бабурина (« », 60 млн), защитников Сергея Бородина («Краснодар», около 30 млн), Никиту Калугина («Нефтехимик», 15 млн), Александра Иванькова («СКА-Хабаровск», 10 млн), Ираклия Манелова («Краснодар», 25 млн).