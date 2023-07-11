«Торпедо» потратило около 160 млн рублей на трансферы в межсезонье («ФНЛ с Ильевым»)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Торпедо СКА Хабаровск Нефтехимик Краснодар Егор Бабурин Никита Калугин Сергей Бородин 1999 Даниил Шамкин Ираклий Манелов Александр Иваньков Футбол

«Торпедо» потратило около 160 млн рублей на новых игроков этим летом.

Накануне черно-белые приобрели хавбека «Зенита» Даниила Шамкина.

Согласно Transfermarkt, «Торпедо» заплатило за 21-летнего игрока отступные в размере 200 тысяч евро (около 20 млн рублей).

Как сообщает «ФНЛ с Ильевым», ранее москвичи купили еще пятерых примерно на 140 млн рублей: вратаря Егора Бабурина («Ростов», 60 млн), защитников Сергея Бородина («Краснодар», около 30 млн), Никиту Калугина («Нефтехимик», 15 млн), Александра Иванькова («СКА-Хабаровск», 10 млн), Ираклия Манелова («Краснодар», 25 млн).

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5 комментариев

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Andrey Kutashov
Прикольно читать трансферные новости в рублях. Даёшь трансферы клубов РПЛ так же в Деревянных))
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d.xoxlov
Ответ samarskij-kuzmich
Что-то Маслов там опять задумал ))) Не иначе как надеется в РПЛ вернуться.
Маслов уже позапрошлый президент. Ему самому куда бы вернуться. Смотрите, как бы не к вам))
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Сергей Жарковский
Интересно, а эти затраты окупятся?
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