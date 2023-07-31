Садьо Мане: «Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я мог бы помочь в этом сезоне»

Садьо Мане перед трансфером в «Аль-Наср» высказался о сезоне в «Баварии».

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел, чтобы все завершилось иначе. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Я хотел доказать это каждому.

Как бы там ни было, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», – сказал вингер.

Сообщалось, что за сенегальца мюнхенцы получат 28-30 млн евро. Его зарплата в «Аль-Насре» превысит 40 млн евро.

Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.