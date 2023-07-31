Садьо Мане: «Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я мог бы помочь в этом сезоне»

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Садьо Мане перед трансфером в «Аль-Наср» высказался о сезоне в «Баварии».

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел, чтобы все завершилось иначе. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Я хотел доказать это каждому.

Как бы там ни было, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», – сказал вингер.

Сообщалось, что за сенегальца мюнхенцы получат 28-30 млн евро. Его зарплата в «Аль-Насре» превысит 40 млн евро.

Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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udiekemen
Ну бывает кнш 1-2 сезон провальный даже у Рона и Месси, думаю должны были дать шанс
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Ena Therapy
Обидно конечно ,что в Баварии так получилось . В ливерпуле больше всех из тройки нападения нравился.
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ljolik888
Как Саудовской Аравии удаётся так дёшево покупать игроков ? Почему Европейские клубы не стрегут бабло пока можно ? Я понимаю, что игрокам предлагают немыслимые деньги , но почему ?
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MansZ
кажется стычка с Сане сыграла ключевую роль в продаже Садио. Но пользу и немалую он способен принести любой команде мира
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