Тухель об уходе Мане из «Баварии»: «Понимаю, что это причиняет ему боль. Мы согласились с тем, что это лучшее решение в сложившейся ситуации»

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Томас Тухель Садьо Мане Футбол

Томас Тухель высказался об уходе Садьо Мане из «Баварии».

Сенегальский вингер переходит в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. 

«Это был печальный момент. У нас были долгие, душевные объятия. У меня с ним очень хорошие отношения, и таковыми они и останутся.

Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – сказал главный тренер «Баварии».

Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн до уплаты налогов

Садьо Мане: «Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я мог бы помочь в этом сезоне»

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9 комментариев

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red hikkikomori
Где-то в середине сезона расставание с Тухелем причинит боль Тухелю . И будут у него теплые прощальные объятия с провожающим его Горецкой)
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Marcus-light
Ответ Jeicob Harlon
скорее всего,сане заслужил тот удар из за своей высокомерности
В каком мире вы живете, если действия на футбольном поле должны заслуживать насилия?
+7
-2
+5
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ZA.RMA
У Баварии вообще эти полгода какая-то драма
постоянно происходит
+5
-2
+3
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