Тухель об уходе Мане из «Баварии»: «Понимаю, что это причиняет ему боль. Мы согласились с тем, что это лучшее решение в сложившейся ситуации»

Томас Тухель высказался об уходе Садьо Мане из «Баварии».

Сенегальский вингер переходит в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Это был печальный момент. У нас были долгие, душевные объятия. У меня с ним очень хорошие отношения, и таковыми они и останутся.

Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – сказал главный тренер «Баварии».

Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн до уплаты налогов

Садьо Мане: «Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я мог бы помочь в этом сезоне»