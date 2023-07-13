Лапорта о Фати: «У него бомбардирский талант. На тренировках «Барсы» больше всех забивают Левандовски и Ансу»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Ансу Фати Футбол

Жоан Лапорта высказался о будущем вингера «Барселоны» Ансу Фати.

«Будущее Ансу вижу в «Барсе», он хочет добиться успеха с нами. У него бомбардирский талант. Хави сказал мне, что на тренировках больше всех забивают Левандовски и Фати.

У него была травма, потом рецидив. Де ла Фуэнте (главный тренер сборной Испании – прим. Sports.ru) прав: уровень Ансу очень высок, он сам сказал мне об этом на собрании федерации. Ансу сейчас словно бык, он никогда таким не был. И Хави настроен дать ему возможность проявить себя.

Здорово, что у нас есть Рафинья, Дембеле, Ансу, Левандовски, Абде и Ферран, но ротация должна быть нормой, а не необходимостью, как это было в минувшем сезоне. Это мера предосторожности – ротация нужна, чтобы минимизировать травмы», – сказал президент «Барселоны».

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6 комментариев

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Golos Razuma
СССР тоже были лидерами товарняков, только толку от этого? Должен решать в официальных матчах и не ломаться постоянно. Тогда будет толк и можно будет там говорить и наследнике Месси и тд, а пока очередной Травмат.
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Санжар Союз
У меня у одного каждая реплика Лапорты не вызывает доверия?
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UnforgivenX2
на тренировках нет давления, это не то. мало верится, что Ансу может вернуться. жаль, конечно, на ровном месте повалился...
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Axmat Cecenov
Он дурак? Тренировка и официальный матч сравнивать
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melmi
Ответ Санжар Союз
У меня у одного каждая реплика Лапорты не вызывает доверия?
Многих отталкивает его публичность . Его постоянные выступления . Хотя от той разрухи что было при Бертомеу и что сейчас -успех очевиден . На практике если посмотреть президенты клубов ( или руководители ) редко появляются в СМИ. Чудак Боули лишь когда купил Челси давал свои мемные интервью . Сейчас его нет в инфо пространстве . Нет Леви, босса Баварии, других топ клубов . Когда у тебя все выстроено , отлажено публичность не залог успеха . Если конечно ты не Илон Маск.
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