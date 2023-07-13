Лапорта о Фати: «У него бомбардирский талант. На тренировках «Барсы» больше всех забивают Левандовски и Ансу»
Жоан Лапорта высказался о будущем вингера «Барселоны» Ансу Фати.
«Будущее Ансу вижу в «Барсе», он хочет добиться успеха с нами. У него бомбардирский талант. Хави сказал мне, что на тренировках больше всех забивают Левандовски и Фати.
У него была травма, потом рецидив. Де ла Фуэнте (главный тренер сборной Испании – прим. Sports.ru) прав: уровень Ансу очень высок, он сам сказал мне об этом на собрании федерации. Ансу сейчас словно бык, он никогда таким не был. И Хави настроен дать ему возможность проявить себя.
Здорово, что у нас есть Рафинья, Дембеле, Ансу, Левандовски, Абде и Ферран, но ротация должна быть нормой, а не необходимостью, как это было в минувшем сезоне. Это мера предосторожности – ротация нужна, чтобы минимизировать травмы», – сказал президент «Барселоны».
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