Гвардиола о ЧМ в середине сезона: «Это безумие – в субботу мы играем, а в воскресенье игроки уже будут в сборных. Что потом – лучше не думать. Видимо, играть будут физиотерапевты»

высказался о том, как зимний чемпионат мира влияет на игроков.

«У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира.

Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных.

Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.

В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, [что будет после чемпионата мира,] лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов», – сказал Гвардиола с иронией.

Если пройдет «Челси» в Кубке английской лиги, то манкунианцам придется провести матч четвертого раунда через несколько дней после финала чемпионата мира, который состоится 18 декабря.