«Балтика» подписала французского защитника Гассама из софийской «Славии» на 5 лет

«Балтика» подписала француза Натана Гассама.

22-летний защитник перешел из софийской «Славии» и заключил с клубом Мир РПЛ контракт на пять лет.

В сезоне-2022/23 Гассама провел 18 игр в высшей лиге Болгарии и 1 матч в 3-м дивизионе Франции (за «Шоле»). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fc-baltika.ru

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