«Балтика» подписала французского защитника Гассама из софийской «Славии» на 5 лет
«Балтика» подписала француза Натана Гассама.
22-летний защитник перешел из софийской «Славии» и заключил с клубом Мир РПЛ контракт на пять лет.
В сезоне-2022/23 Гассама провел 18 игр в высшей лиге Болгарии и 1 матч в 3-м дивизионе Франции (за «Шоле»). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fc-baltika.ru
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
3 комментария