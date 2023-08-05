«Балтика» подписала французского защитника Гассама из софийской «Славии» на 5 лет

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Славия София трансферы Балтика Натан Гассама Футбол

«Балтика» подписала француза Натана Гассама.

22-летний защитник перешел из софийской «Славии» и заключил с клубом Мир РПЛ контракт на пять лет.

В сезоне-2022/23 Гассама провел 18 игр в высшей лиге Болгарии и 1 матч в 3-м дивизионе Франции (за «Шоле»). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fc-baltika.ru

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3 комментария

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Балтийцы настроены серьёзно 👍
+4
0
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Наследник Тюрама и Блана?
+2
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Вот это селекция 😃
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