«Балтика» проиграла 2 из 2 матчей после возвращения в РПЛ. Общий счет – 1:4

Теги Спартак Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Сочи Футбол

«Балтика» проиграла оба первых матча после возвращения в Мир РПЛ.

Во 2-м туре чемпионата калининградцы на выезде уступили «Спартаку» со счетом 1:2. В первом матче «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2).

В первых двух матчах после выхода в РПЛ «Балтика» пропустила 4 мяча, забив лишь один.

В турнирной таблице калининградская команда, поднявшаяся в высший дивизион впервые с 1998 года, занимает предпоследнее 15-е место.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондитер
Ответ Jurgen Klinsmann
со спартаком играли неплохо.
со Спартаком все играют неплохо )
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Такая новость, будто был фаворит на чемпионство и два поражения стали сенсацией

Нормальный результат для новичка, причём игра неплохая

По многим командам из ФНЛ была разительная разница в первые туры и весь последующий чемп
Думаю, норм наберут очков
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Желания - вагон и маленькая тележка.
Но пока что не хватает игры на высоком уровне.

Надеюсь, в домашнем матче с Факелом выложатся и покажут к чему готовились перед сезоном )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузин
Ну и?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
со спартаком играли неплохо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
По игре Балтика хороша относительно ожиданий от неё.Сегодня команда в гостях против Спартака не боялась мяча и была отлично организована.Чувствуется тренерская рука в Сергее Николаевиче.С таким качеством футбола свои очки ещё наберут с менее классными соперниками и в общем есть всё чтобы остаться в РПЛ Калининграду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romano1985
Играли лучше в разы ! Я вообще не фанат Балтики ! Но ребята молодцы ! В Самаре моей родной показали характер ! И сегодня чуть не хватило ! На удивление , пока смотрятся лучше чем в том году торпедо и химки ! Мое мнение ! И да серега Игнашевич молодец 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Они явно не выглядят безнадёжными. Скорее Оренбург вылетит, чем они🤷🏿‍♂️Тем более появился хороший спонсор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Смирнов
Ответ King_X
Такая новость, будто был фаворит на чемпионство и два поражения стали сенсацией Нормальный результат для новичка, причём игра неплохая По многим командам из ФНЛ была разительная разница в первые туры и весь последующий чемп Думаю, норм наберут очков
Кто игры смотрел — подтвердит. Игра очень даже неплохая!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Нормальная команда у Игнашевича, но очень энергозатратная игра. Чтобы так играть, надо здоровья море, а сезон длинный. Будут у калиниградцев серьёзные провалы по ходу сезона, к бабке не ходи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Ответ Кирилл
Желания - вагон и маленькая тележка. Но пока что не хватает игры на высоком уровне. Надеюсь, в домашнем матче с Факелом выложатся и покажут к чему готовились перед сезоном )
Хотел написать, что не хватает мастерства, но если выкатывают мяч на ворота и не попасть по мячу, ну я даже не знаю как это назвать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий