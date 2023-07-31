«Балтика» проиграла 2 из 2 матчей после возвращения в РПЛ. Общий счет – 1:4

«Балтика» проиграла оба первых матча после возвращения в Мир РПЛ.

Во 2-м туре чемпионата калининградцы на выезде уступили « » со счетом 1:2. В первом матче «Балтика» проиграла « » (0:2).

В первых двух матчах после выхода в « » пропустила 4 мяча, забив лишь один.

В турнирной таблице калининградская команда, поднявшаяся в высший дивизион впервые с 1998 года, занимает предпоследнее 15-е место.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.