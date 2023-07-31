«Балтика» проиграла 2 из 2 матчей после возвращения в РПЛ. Общий счет – 1:4
«Балтика» проиграла оба первых матча после возвращения в Мир РПЛ.
Во 2-м туре чемпионата калининградцы на выезде уступили «Спартаку» со счетом 1:2. В первом матче «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2).
В первых двух матчах после выхода в РПЛ «Балтика» пропустила 4 мяча, забив лишь один.
В турнирной таблице калининградская команда, поднявшаяся в высший дивизион впервые с 1998 года, занимает предпоследнее 15-е место.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нормальный результат для новичка, причём игра неплохая
По многим командам из ФНЛ была разительная разница в первые туры и весь последующий чемп
Думаю, норм наберут очков
Но пока что не хватает игры на высоком уровне.
Надеюсь, в домашнем матче с Факелом выложатся и покажут к чему готовились перед сезоном )