Анхело Энрикес о переходе в «Балтику»: «Немного переживал, но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно»

Новичок «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о своих переживаниях перед переходом в Россию.

Чилиец присоединился к российской команде в июле этого года.

«Я выбрал Россию, потому что меня привлекла лига, привлекла команда. « » проявила ко мне большой интерес, решил приехать сюда.

Немного переживал из-за событий [между Россией и Украиной], но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно, проблем нет», – приводит слова «Р-Спорт».