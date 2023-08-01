Анхело Энрикес о переходе в «Балтику»: «Немного переживал, но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно»

Теги премьер-лига Россия Балтика Анхело Энрикес Политика Р-Спорт Футбол

Новичок «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о своих переживаниях перед переходом в Россию.

Чилиец присоединился к российской команде в июле этого года. 

«Я выбрал Россию, потому что меня привлекла лига, привлекла команда. «Балтика» проявила ко мне большой интерес, решил приехать сюда.

Немного переживал из-за событий [между Россией и Украиной], но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно, проблем нет», – приводит слова Энрикеса «Р-Спорт». 

8 комментариев

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Marcus-light
Знаю будет много шуток, но на самом желе относительно него трудность максимум одна - вывести деньги без больших потерь.
+5
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+5
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QWertY
Легенда МЮ
+1
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Евгений Дмитриченко
Анхело Энрикесу рассказали, что всё идёт по плану.
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<~Inter~>
Ответ Marcus-light
Знаю будет много шуток, но на самом желе относительно него трудность максимум одна - вывести деньги без больших потерь.
Ну из Калининграда попасть в Европу не составляет трудностей
0
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Marcus-light
Ответ <~Inter~>
Ну из Калининграда попасть в Европу не составляет трудностей
Да, изи. Валюту только сложно купить и вывезти из Калининграда. Хотя вот рубли недавно мне меняли в Вильнюсе без проблем.
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граф Якунин
Ответ <~Inter~>
Ну из Калининграда попасть в Европу не составляет трудностей
Для кого не составляет трудностей?
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