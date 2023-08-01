Анхело Энрикес о переходе в «Балтику»: «Немного переживал, но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно»
Новичок «Балтики» Анхело Энрикес рассказал о своих переживаниях перед переходом в Россию.
Чилиец присоединился к российской команде в июле этого года.
«Я выбрал Россию, потому что меня привлекла лига, привлекла команда. «Балтика» проявила ко мне большой интерес, решил приехать сюда.
Немного переживал из-за событий [между Россией и Украиной], но мне рассказали, какова ситуация на самом деле. В Калининграде все спокойно, проблем нет», – приводит слова Энрикеса «Р-Спорт».
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