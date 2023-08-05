Натали Портман купила женский клуб, увидев восхищение сына футболистками: «Если мальчики так равняются на женщин, настало время перемен»

Натали Портман объяснила решение приобрести женский футбольный клуб.

Актриса является совладелицей «Эйнджел Сити» и находится в Австралии на женском чемпионате мира.

Портман заявила, что и не думала о том, чтобы инвестировать в профессиональную спортивную команду, пока не заметила, что ее сын относится к футболисткам «с таким же восхищением», как к футболистам.

«Я подумала, что вот культура и изменилась, что вот оно! Если наши мальчики так начинают равняться на женщин, то настало время перемен. Именно это и пробудило во мне энтузиазм.

Кумирами и героями стали футболистки. И я думаю, что их лидерские качества на поле и за его пределами, которые мы увидели во время ЧМ-2019, по-настоящему меня вдохновили. И, конечно, то, что мой ребенок так на них реагировал», – сказала Портман.

Также актриса добавила, что на нее повлияла история о том, как театр помог бороться с дискриминацией в Хараре (Зимбабве).

«Когда у группы людей не так много ресурсов для того, чтобы попытаться побороть несправедливость, они создают театр. И я подумала: я разбираюсь в театрах, а что самое театральное мы можем сделать для достижения гендерного равенства, если не собрать эту потрясающую большую группу влиятельных женщин, устроить шоу с этими невероятными футболистками?

Мне показалось, что именно так и можно ускорить перемены – с помощью театра», – отметила Портман.

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