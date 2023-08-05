Натали Портман купила женский клуб, увидев восхищение сына футболистками: «Если мальчики так равняются на женщин, настало время перемен»

Теги МЛС бизнес женский футбол ЧМ по футболу среди женщин кино Футбол

Натали Портман объяснила решение приобрести женский футбольный клуб.

Актриса является совладелицей «Эйнджел Сити» и находится в Австралии на женском чемпионате мира.

Портман заявила, что и не думала о том, чтобы инвестировать в профессиональную спортивную команду, пока не заметила, что ее сын относится к футболисткам «с таким же восхищением», как к футболистам.

«Я подумала, что вот культура и изменилась, что вот оно! Если наши мальчики так начинают равняться на женщин, то настало время перемен. Именно это и пробудило во мне энтузиазм.

Кумирами и героями стали футболистки. И я думаю, что их лидерские качества на поле и за его пределами, которые мы увидели во время ЧМ-2019, по-настоящему меня вдохновили. И, конечно, то, что мой ребенок так на них реагировал», – сказала Портман.

Также актриса добавила, что на нее повлияла история о том, как театр помог бороться с дискриминацией в Хараре (Зимбабве).

«Когда у группы людей не так много ресурсов для того, чтобы попытаться побороть несправедливость, они создают театр. И я подумала: я разбираюсь в театрах, а что самое театральное мы можем сделать для достижения гендерного равенства, если не собрать эту потрясающую большую группу влиятельных женщин, устроить шоу с этими невероятными футболистками?

Мне показалось, что именно так и можно ускорить перемены – с помощью театра», – отметила Портман.

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5 комментариев

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Натаха походу спалила сына как тот гусю шею ломал на Алекс Морган и как то неправильно это поняла
+11
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Классная актриса.
+6
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Ответ Паша
Натаха походу спалила сына как тот гусю шею ломал на Алекс Морган и как то неправильно это поняла
сын выкрутился, но даже не предполагал, что мама буквально воспримет - восхищался футболисткой.
+3
0
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А ещё есть хоккеистки, баскетболистки и много женских видов спорта.
+1
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