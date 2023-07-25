Журналист хотел узнать у капитана женской сборной Марокко, есть ли в команде игроки-лесбиянки.

дебютировала на женском чемпионате мира, сыграв против Германии (0:6).

На предматчевой пресс-конференции журналист обратился к капитану североафриканской сборной Гизлан Чеббак: «В Марокко однополые отношения запрещены законом. Есть ли в вашей команде игроки-лесбиянки, и каково им живется в Марокко?»

Чеббак поморщилась, сняла наушник и посмотрела на тренера Рейнальда Педроса, а затем рассмеялась. В разговор вмешался представитель ФИФА, сказав: «Извините, это очень политический вопрос». Он попросил репортера задавать вопросы, касающиеся футбола.

«Нет, это не политика, это вопрос о людях», – ответил журналист.

Позднее вещательная корпорация извинилась за этот вопрос. «Мы признаем, что вопрос был неуместным. У нас не было намерения причинить какой-либо вред или переживания», – заявил представитель BBC.

Другие журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, описали атмосферу на ней как «немного напряженную» и отметили, что вопрос об однополых отношениях в Марокко не стоило задавать.