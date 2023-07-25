Журналист BBC спросил капитана Марокко, есть ли в команде лесбиянки и как им живется в стране, где однополые отношения запрещены. Она не ответила, компания извинилась

Теги женский футбол Сборная Марокко по футболу чемпионат мира среди девушек высшая лига Марокко BBC ЛГБТ Политика девушки и спорт ЧМ по футболу среди женщин Футбол

Журналист хотел узнать у капитана женской сборной Марокко, есть ли в команде игроки-лесбиянки.

Сборная Марокко дебютировала на женском чемпионате мира, сыграв против Германии (0:6). 

На предматчевой пресс-конференции журналист BBC обратился к капитану североафриканской сборной Гизлан Чеббак: «В Марокко однополые отношения запрещены законом. Есть ли в вашей команде игроки-лесбиянки, и каково им живется в Марокко?»

Чеббак поморщилась, сняла наушник и посмотрела на тренера Рейнальда Педроса, а затем рассмеялась. В разговор вмешался представитель ФИФА, сказав: «Извините, это очень политический вопрос». Он попросил репортера задавать вопросы, касающиеся футбола.

«Нет, это не политика, это вопрос о людях», – ответил журналист. 

Позднее вещательная корпорация извинилась за этот вопрос. «Мы признаем, что вопрос был неуместным. У нас не было намерения причинить какой-либо вред или переживания», – заявил представитель BBC. 

Другие журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, описали атмосферу на ней как «немного напряженную» и отметили, что вопрос об однополых отношениях в Марокко не стоило задавать. 

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Типичные бритиши без извилин, ничего нового.
+95
-11
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хей-Хо, а ну пошли!
Нет предела человеческой мерзости.
+48
-6
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
В мире футбола так много вещей, тем временем типичные европейские журналисты: есть ли в команде лесбиянки:)
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад_нн
Типичный британский журналюх.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
иногда кажется что в мире правят меньшинства, хотя демократия это власть большинства.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барберис
Этот был ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС о людях.

Вот такие мерзкие люди, как эта журналистка, портят всё, ковыряя своим пальцем в чужом носу.

Зачем на футболе, на мировом форуме такие вопросы, если они не провокционны?
Как можно настроение всем изменить и создать скандал?
Чистой воды провокация, чистой.

BBC, Великобритания.
Лозунг:
"А давайте немного испортим праздник"
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
BBC moment
Ещё бы про отношение к войне на Украине спросил
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Причём BBC - это Big Black Cock
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Ответ Любезный Коссутий
почему? за одного идиота извинилась целая компания.
Это обычная практика провокационная. Извинения ничего не значат. Человека не сняли с репортажей, не уволили, я уверен что не оштрафовали.
Провоцируешь, получаешь подрыв жоп, с хитрым видом извиняешься и типа как будто инцидент замят. Можно провоцировать дальше.
Повторюсь, стандартная практика любой желтой медийки западной
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
songbilong
она адекватная, она не лезет в чужую личную жизнь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marchellinos
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Нет предела человеческой мерзости.
И тупости.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ну да, самый футбольный вопрос) хорошо хоть извинились
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Мир со шёл с ума, как они достали со своими гееми и лесби
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ crazy_elky
Типичные бритиши без извилин, ничего нового.
почему? за одного идиота извинилась целая компания.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Журналист BBC: А что, Гизлан, лесбиянки в Марокко есть?..
Кому и кобыла лесбиянка... ответила капитан сборной Марокко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SALMON
Ответ Партизанен
Мир со шёл с ума, как они достали со своими гееми и лесби
Да даже если бы не про лгбт спросила, а про традиционные отношения, это личная жизнь каждого, такие вопросы бестактны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
У америкосов одно на уме 😤🤮
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барберис
Ответ Любезный Коссутий
естественно. или вы думаете, что тому же Губерниеву вопросы из Москвы присылают (присылали)? вот, недавний вопрос журналиста Путину: "а как же карантин?" а они, такой, - пафосно: "люди важнее, чем карантин" .... вот это чистая постанова, согласованная между редакцией СМИ и АП а то всего лишь спортивный журналист
Я уьежден, эта была провокация.
Согласны?
Может ли журналист ВВС без согласования с руководством пойти на это?
Нет.
Оеа еще премиальные получит.
Есои вы убеждены в обратном, хочу вам сказать, что очень мало людей так могут подумать.
Этот вопрос не первый от журналистов ВВС на многих форумах, поверьте.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ OldRedWhite
В этом и беда ! Имущественный , возрастной и прочие цензы !
возрастной это ладно: голосуещь после 18 избирается после 21 одного. а как работает имущественный ценз?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Влад_нн
Типичный британский журналюх.
одной буквы не хватило в последнем слове
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ganso 10
Ответ crazy_elky
Типичные бритиши без извилин, ничего нового.
они намеренно это делают, продвижение повесточки))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
drfrimen
Мерзость. Сначала спровоцировали, а потом извинились и все ок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eraser
Если бы футболистка ответила что-то в духе: "Что же случилось, что британцев больше волнуют однополые отношения, чем футбол?", то журналисту пришлось бы знатно обтекать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Савчук
Странно задавать вопрос о вещах, которые преследуются законом. Журналист потом готов в суде отмазывать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Тупой журналюга , а чего это не спрашивают есть «меньшинства» в сборных англии или германии, там вроде никто не признавался, им тоже запрещают?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий