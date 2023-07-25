Журналист BBC спросил капитана Марокко, есть ли в команде лесбиянки и как им живется в стране, где однополые отношения запрещены. Она не ответила, компания извинилась
Журналист хотел узнать у капитана женской сборной Марокко, есть ли в команде игроки-лесбиянки.
Сборная Марокко дебютировала на женском чемпионате мира, сыграв против Германии (0:6).
На предматчевой пресс-конференции журналист BBC обратился к капитану североафриканской сборной Гизлан Чеббак: «В Марокко однополые отношения запрещены законом. Есть ли в вашей команде игроки-лесбиянки, и каково им живется в Марокко?»
Чеббак поморщилась, сняла наушник и посмотрела на тренера Рейнальда Педроса, а затем рассмеялась. В разговор вмешался представитель ФИФА, сказав: «Извините, это очень политический вопрос». Он попросил репортера задавать вопросы, касающиеся футбола.
«Нет, это не политика, это вопрос о людях», – ответил журналист.
Позднее вещательная корпорация извинилась за этот вопрос. «Мы признаем, что вопрос был неуместным. У нас не было намерения причинить какой-либо вред или переживания», – заявил представитель BBC.
Другие журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, описали атмосферу на ней как «немного напряженную» и отметили, что вопрос об однополых отношениях в Марокко не стоило задавать.
Вот такие мерзкие люди, как эта журналистка, портят всё, ковыряя своим пальцем в чужом носу.
Зачем на футболе, на мировом форуме такие вопросы, если они не провокционны?
Как можно настроение всем изменить и создать скандал?
Чистой воды провокация, чистой.
BBC, Великобритания.
Лозунг:
"А давайте немного испортим праздник"
Ещё бы про отношение к войне на Украине спросил
Провоцируешь, получаешь подрыв жоп, с хитрым видом извиняешься и типа как будто инцидент замят. Можно провоцировать дальше.
Повторюсь, стандартная практика любой желтой медийки западной
Кому и кобыла лесбиянка... ответила капитан сборной Марокко
Согласны?
Может ли журналист ВВС без согласования с руководством пойти на это?
Нет.
Оеа еще премиальные получит.
Есои вы убеждены в обратном, хочу вам сказать, что очень мало людей так могут подумать.
Этот вопрос не первый от журналистов ВВС на многих форумах, поверьте.