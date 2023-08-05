«Наполи» продлил контракт с капитаном Ди Лоренцо до 2028 года

Теги серия А Италия Наполи Джованни Ди Лоренцо Футбол

Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи».

Капитан команды подписал соглашение, рассчитанное до июня 2028 года. 

Ди Лоренцо выступает за неаполитанский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне Серии А он провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Подробную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь

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3 комментария

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Классный игрок. Что в сборной, что в клубе.
Дальнейших успехов.
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Here We Go
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Ди Лоренцо, это голова... )
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