Хвича, Осимхен, Милинкович-Савич, Лаутаро и Рабьо – в сборной Серии А от WhoScored

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен получили от WhoScored лучшие оценки за сезон в Серии А.

Атакующие футболисты «Наполи» в среднем заработали свыше 7,4 балла и вошли в символическую сборную чемпионата.

Команда, составленная из лучших футболистов на соответствующих позициях, выглядит так:

– вратарь: («Лацио», средняя оценка – 6,89);

– защитники: («Наполи», 7,04), Ким Мин Чжэ («Наполи», 7,07), («Ювентус», 7,04), Фабиано Паризи («Эмполи», 6,93);

– полузащитники: Фелипе Андерсон (« », 7,09), («Лацио», 7,24), Адриен Рабьо («Ювентус», 7,11), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43);

– нападающие: Виктор Осимхен («Наполи», 7,45), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,18).

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