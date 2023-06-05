Хвича, Осимхен, Милинкович-Савич, Лаутаро и Рабьо – в сборной Серии А от WhoScored

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Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен получили от WhoScored лучшие оценки за сезон в Серии А.

Атакующие футболисты «Наполи» в среднем заработали свыше 7,4 балла и вошли в символическую сборную чемпионата.

Команда, составленная из лучших футболистов на соответствующих позициях, выглядит так:

вратарь: Иван Проведель («Лацио», средняя оценка – 6,89);

защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 7,04), Ким Мин Чжэ («Наполи», 7,07), Данило («Ювентус», 7,04), Фабиано Паризи («Эмполи», 6,93);

полузащитники: Фелипе Андерсон («Лацио», 7,09), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», 7,24), Адриен Рабьо («Ювентус», 7,11), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43);

нападающие: Виктор Осимхен («Наполи», 7,45), Лаутаро Мартинес («Интер», 7,18).

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7 комментариев

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Дани Алисса
Ответ psixyec
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ты серию а смотришь вообще?
рабьо лучший сезон в карьере провел
+14
-3
+11
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Антонио Мартынов
Вот эта сборная гораздо ближе к правде
+4
0
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Дани Алисса
ты серию а смотришь вообще? рабьо лучший сезон в карьере провел
Этот чел, вряд ли вообще игру Рабьо смотрел после ПСЖ.
Да ему это и не нужно. Главное было через Рабьо обгадить и дискредитировать Хускоред, который дает Месси ( которого он столь сильно хейтит на ветках), высочайшие оценки... Но в итоге у него получился кринж, впрочем как обычно
+4
-1
+3
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savik-A.M.
Рабьо жалко , что бесплатно уйдет , этот год у него весь зачётный , и в Юве и в сборной
+1
0
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psixyec
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Кокич
Первая шестёрка по средней оценке:

7,45 Виктор Осимхен (2583)
7,43 Хвича Кварацхелия (2541)
7,24 Сергей Милинкович-Савич (3030)
7,20 Пауло Дибала (1752)
7,19 Рафаэль Леау (2434)
7,18 Лаутаро Мартинес (2577)
___________________________________
В скобках сыгранные минуты.
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