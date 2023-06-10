Холанд, Винисиус, де Брюйне, Онана – в символической сборной сезона ЛЧ от Goal. Тренер – Индзаги

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Издание Goal составило символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

В команду попали игроки из 5 клубов-участников розыгрыша ЛЧ. Главным тренером был выбран Симоне Индзаги из «Интера».

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Андре Онана («Интер»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба – «Интер»);

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

27 комментариев

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Pb-SE
Где Гюндоган?
+20
-4
+16
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RealJon
Ди Лоренцо? думаю против Реала и Вини, Уолкер показал как нужно защищаются как настоящий фулбэк
+22
-7
+15
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Фёдор Кузнецов
Ответ Yury Fedoseev
Винисиус будет во всех рейтингах в этом году , футбольных и нет. Ждём награды «Человек года», «Самый влиятельный спортсмен мира» , «Лауреат Нобелевской Премии»
7+5 в ЛЧ это конечно так себе
+18
-8
+10
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sargerasxd
Ответ Фёдор Кузнецов
7+5 в ЛЧ это конечно так себе
да у них уже шиза пошла
+12
-4
+8
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Eden Hazard
Ответ Pb-SE
Где Гюндоган?
Там за весь сезон, а не за последние матчи.
+5
0
+5
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Андрей Хенто
Ответ GuruFutbola
Ущемленный снова за расизм?)
Наверное за то, что он в каждом матче в котором выходил (кроме разгромного поражения от Сити) делал результативное действие и имеет 7+6.
+9
-4
+5
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Cearvm
Goal так торопился за кликами, что не выдержал один день?
+6
-1
+5
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EminenceGrise
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Ох уж эти мадридские комплексы. Спать совсем не дают, да?
+9
-6
+3
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Vlados 86
Тонали, Ачерби?)
+2
-1
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Е.Р.
Ответ Зелёный гопник
Где Лаутаро Мартинес???
Лол. где ему и место. нигде.
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Я бы Куртуа поставил бы на ворота, даже с учётом 4:0
+6
-5
+1
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Мексиканская песня
Ответ Кокич
Что за мода ещё до финала составлять символические сборные или определять лучшего игрока турнира?
Симону Индзаги - лучшего тренера.
Пепу Гвардиоле - кубок Лиги чемпионов.
+1
0
+1
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Кокич
Что за мода ещё до финала составлять символические сборные или определять лучшего игрока турнира?
0
0
0
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Мексиканская песня
Знатоки, правда?
0
0
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Мексиканская песня
Ответ Pb-SE
Где Гюндоган?
В Барселоне.
+2
-2
0
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Большое сердце Неймара
после сегодняшнего матча Онану попросят выйти
+4
-4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
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nurikkkk
Ответ Yury Fedoseev
Винисиус будет во всех рейтингах в этом году , футбольных и нет. Ждём награды «Человек года», «Самый влиятельный спортсмен мира» , «Лауреат Нобелевской Премии»
Беляков, мы тебя узнали..
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ che kaif
Нет Мбаппе но есть Жуниор который в своих ногах путается💪😅
А за что Мбаппе? За 0+0 в плей-офф? Никто из ПСЖ не заслужил попадания в сборную
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