Холанд, Винисиус, де Брюйне, Онана – в символической сборной сезона ЛЧ от Goal. Тренер – Индзаги

Издание Goal составило символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

В команду попали игроки из 5 клубов-участников розыгрыша ЛЧ. Главным тренером был выбран из « ».

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: («Интер»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо (« »), («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба – «Интер»);

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).