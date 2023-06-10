Холанд, Винисиус, де Брюйне, Онана – в символической сборной сезона ЛЧ от Goal. Тренер – Индзаги
Издание Goal составило символическую сборную сезона Лиги чемпионов.
В команду попали игроки из 5 клубов-участников розыгрыша ЛЧ. Главным тренером был выбран Симоне Индзаги из «Интера».
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Андре Онана («Интер»);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба – «Интер»);
Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Пепу Гвардиоле - кубок Лиги чемпионов.