Соболев отдал 2 голевых паса в матче с «Рубином». Это первые результативные действия форварда «Спартака» в сезоне
Александр Соболев совершил первые результативные действия в сезоне.
Нападающий «Спартака» отдал два голевых паса в матче против «Рубина» в 3-м туре Мир РПЛ (4:1, второй тайм). В первом тайме он ассистировал Тео Бонгонда, во втором – Михаилу Игнатову.
Соболев набрал первые очки по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24. В матче с «Балтикой» (2:1) он не отличился результативными действиями, а игры против «Оренбурга» и «Краснодара» пропустил.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак».
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