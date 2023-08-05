Соболев отдал 2 голевых паса в матче с «Рубином». Это первые результативные действия форварда «Спартака» в сезоне

Александр Соболев совершил первые результативные действия в сезоне.

Нападающий « » отдал два голевых паса в матче против « » в 3-м туре Мир (4:1, второй тайм). В первом тайме он ассистировал , во втором – Михаилу Игнатову.

набрал первые очки по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24. В матче с «Балтикой» (2:1) он не отличился результативными действиями, а игры против «Оренбурга» и «Краснодара» пропустил.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак».

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