Соболев отдал 2 голевых паса в матче с «Рубином». Это первые результативные действия форварда «Спартака» в сезоне

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Тео Бонгонда Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Александр Соболев совершил первые результативные действия в сезоне.

Нападающий «Спартака» отдал два голевых паса в матче против «Рубина» в 3-м туре Мир РПЛ (4:1, второй тайм). В первом тайме он ассистировал Тео Бонгонда, во втором – Михаилу Игнатову. 

Соболев набрал первые очки по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24. В матче с «Балтикой» (2:1) он не отличился результативными действиями, а игры против «Оренбурга» и «Краснодара» пропустил.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак». 

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соболь набирает форму. Важные голы - впереди
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2 матча не играл, к 4-му набрал форму, молодец.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У соболева отличные пасы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Бонгонду пас вообще конфетка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
При счёте 4-1 даже такие персонажи, как Умяров и Пруцев, приносят пользу, экономятся силы основных игроков, а Вы говорите продавать Хлусевича! Неееет, только покупать! Финансовый Фэйр плэй капут в нашей стране!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий