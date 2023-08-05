Карпин после 1:5 «Ростова» с «Крыльями»: «Какая оценка? Никакая. У всех»
Валерий Карпин раскритиковал игру «Ростова» в 3‑м туре Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
«Ростов» на выезде уступил со счетом 1:5.
«Погода для все одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На нее точно сваливать не надо.
Все замены – это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счет или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», – сказал тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».
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— Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. «Ростов» много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была.
В первом тайме мы создавали моменты. Но из трех моментов реализовали три, что тоже понимаем.
Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола.
Салтыков — дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть. Но смешно было бы, если бы он ко всему был готов. Но он внимательный и умный парень, умеет слушать.
Кто должен был бить пенальти? Я крикнул, чтобы Юра Горшков пробил. Но ребята там сами решили. Так эмоционально зрители себя вели, что я понимаю, что меня можно было не услышать, — сказал Осинькин.
Замечу только, что игра без Осипенко до сих пор не найдена и вот это уже целиком и полностью ответственность Карпина и тренерского штаба, естественно.
Следующий матч-то в Екатеринбурге, не успеют.
Сплюньте,и к очередной игре
Никаких уныний