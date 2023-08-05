Карпин после 1:5 «Ростова» с «Крыльями»: «Какая оценка? Никакая. У всех»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин раскритиковал игру «Ростова» в 3‑м туре Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

«Ростов» на выезде уступил со счетом 1:5.

«Погода для все одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На нее точно сваливать не надо.

Все замены – это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счет или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», – сказал тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».

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23 комментария

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А комментарии тренера выигравшей команды напечатаем завтра, да, Спортс?
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Какой мой комментарий? Никакой!
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Ответ Дмитрий Четвериков
А комментарии тренера выигравшей команды напечатаем завтра, да, Спортс?
Вот, пожалуйста:
— Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. «Ростов» много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была.
В первом тайме мы создавали моменты. Но из трех моментов реализовали три, что тоже понимаем.
Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола.
Салтыков — дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть. Но смешно было бы, если бы он ко всему был готов. Но он внимательный и умный парень, умеет слушать.
Кто должен был бить пенальти? Я крикнул, чтобы Юра Горшков пробил. Но ребята там сами решили. Так эмоционально зрители себя вели, что я понимаю, что меня можно было не услышать, — сказал Осинькин.
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А сейчас кому фуфел будет чистить?
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когда уже уберут этого вратаря дырявого...... Медведев в 100 раз лучше стоит
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Что правда, то правда.
Замечу только, что игра без Осипенко до сих пор не найдена и вот это уже целиком и полностью ответственность Карпина и тренерского штаба, естественно.
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Крылья молодцы, спасибо! Приятно удивили светом
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Валере сегодня наглядно показали, что оказывается можно играть молодняком и не жаловаться на отсутствие дозаявок
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Домой можете не возвращаться.
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Ответ Viktor Poljakov
Тренерскому составу "0" за такую подготовку!!!
Может дуойка?
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Ответ Direct free kick
СКА Ростов нужно возродить. Единственный достойный клуб в Ростове, хотя финал кубка СССР 1981 большой отскок
👍👍🌟🌟🌟🌟🌟👏⚽🙏
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может дуойка?
Даже "0" с тремя минуса и!!!
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Ответ Le Jay
Что правда, то правда. Замечу только, что игра без Осипенко до сих пор не найдена и вот это уже целиком и полностью ответственность Карпина и тренерского штаба, естественно.
Тренерскому составу "0" за такую подготовку!!!
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Ответ Gemines
Домой можете не возвращаться.
ахаха так они и не вернутся, останутся в Самаре.
Следующий матч-то в Екатеринбурге, не успеют.
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Ответ Владислав Колесников
когда уже уберут этого вратаря дырявого...... Медведев в 100 раз лучше стоит
Так вот где он делся Медведев? В заявке нет- опять травма? Песьяков пока никакой,как и защита, и середина и нападение.
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Ответ Direct free kick
Какой физрук Валера тренер? Никакой
Позорище... СКА РОСТОВ В МОСКВЕ, жарил Спартака со счётом 1:6!!!!!А А тут Крыльям влететь 5:1....А от Локо и ЦСКА по 10 пропустят??? 🤔🤔🤔
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Ответ Вячеслав Максименко
Какой мой комментарий? Никакой!
Всему тренерскому составу во главе с Карпиным, оценка "" 0 ""
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Случаются дни, когда ноги тяжелый
Сплюньте,и к очередной игре
Никаких уныний
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С тренером невозможно не согласиться
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