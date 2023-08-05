Карпин после 1:5 «Ростова» с «Крыльями»: «Какая оценка? Никакая. У всех»

Валерий Карпин раскритиковал игру «Ростова» в 3‑м туре Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

« » на выезде уступил со счетом 1:5.

«Погода для все одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. У нас в Ростове такая же погода, даже жарче. На нее точно сваливать не надо.

Все замены – это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счет или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», – сказал тренер «Ростова» в эфире « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER