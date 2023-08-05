Экс-арбитр Николаев: «Безбородов не любит судить, когда на игре есть система ВАР. Ему всегда было проще без нее»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Алексей Николаев Владислав Безбородов Футбол

Алексей Николаев сказал, что арбитру Владиславу Безбородову проще судить матчи без ВАР.

В прошлое воскресенье Безбородов работал на матче 2‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3), все мячи в игре были забиты с пенальти.

В конце первого тайма судья назначил 11‑метровый удар в ворота ЦСКА за фол Милана Гайича и показал ему желтую карточку. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти, но после этого Безбородов посмотрел повтор нарушения со стороны серба и изменил собственное решение, удалив Гайича.

«Ахмат» получил право перебить 11‑метровый, который реализовал Мохамед Конате.

«У меня нет объяснения, почему так произошло. Да, проблемы со связью, но есть определенный закон, который не позволяет возвращаться к эпизоду, когда игра уже возобновлена, что и было признано департаментом судейства.

Наверное, он испытывал какой‑то дискомфорт со связью изначально. Насколько я знаю, Влад [Безбородов] вообще не любит судить, когда есть система ВАР. Для него всегда было проще судить без этой системы.

Почему здесь так получилось, думаю, он и сам не объяснит», – сказал экс-арбитр ФИФА Николаев.

Департамент судейства РФС пришел к выводу, что Безбородов ошибочно разрешил «Ахмату» перебить пенальти. Также КДК РФС отменил красную карточку Гайича.

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8 комментариев

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Во второй лиге ВАРа нет. Просим-ждём!
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Ахах! ))) Вот это вывернули). Пал жертвой ВАРа, теперь Безбородов пострадавший)
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Короче во всем виноват вар,безбородов ни при чём.ясно,понятно
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И считает столбиком, от калькулятора сплошные неудобства...
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Проще ему судить «коньки и санки»
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Это говорит только о том, что Безбородов очень низкой квалификации судья. А тех лизунов, кто ему по итогам прошлого сезона вручил приз лучшего рефери, следует отстранять от футбола. Как и самого Безбородова.
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о как... так это ВАР получается виноват? Ясно...
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Обалдеть. Не любит он. Ну пусть тогда идёт во двор судить
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